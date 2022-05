EA SPORTS FC ohne FIFA: Chancen der Lizenzfreiheit

EA SPORTS-Vizepräsident David Jackson sieht in der Trennung von der FIFA vornehmlich Chancen für EA SPORTS FC, das 2023 erscheint - Stichwort Lizenzfreiheit.

Die zumindest in der Öffentlichkeit jahrelang als Traumehe wahrgenommene Partnerschaft zwischen EA SPORTS und der FIFA steht kurz vor der Scheidung - FIFA 23 wird der letzte gemeinsame Tanz. Entwickler und Weltverband wollen zum Abschluss noch mal in die Vollen gehen, bevor sie getrennte Wege einschlagen.

EA SPORTS bekräftigte direkt in der ursprünglichen Meldung zur Trennung und zur Umbenennung der hauseigenen Fußball-Simulation in EA SPORTS FC, dass sich gar nicht allzu viel verändern würde. FUT, Karrieremodus, VOLTA, Pro Clubs und die Lizenzvielfalt hinsichtlich Spielern, Vereinen sowie Ligen sollen erhalten bleiben.

Lizenz-Einschränkungen fallen weg

Vermissen könnten die Fans zukünftig einzig den etablierten Markennamen und die WM-Inhalte alle vier Jahre. Diese Verluste nimmt der Entwickler unter finanzieller Abwägung - über eine Milliarde US-Dollar soll die FIFA für die kommende Lizenzperiode verlangen - aber auch angesichts der Chancen in Kauf.

"Unter den Lizenzvereinbarungen, die wir vor zehn Jahren mit der FIFA vereinbart hatten, gab es einige Einschränkungen", meinte EA SPORTS-Vizepräsident David Jackson jüngst gegenüber der BBC. Diese hätten es dem Publisher nicht erlaubt, gewisse "Erfahrungen für die Spieler aufzubauen" - und fallen zeitnah weg.

Fortnite könnte als Inspiration dienen

"Die Welt des Fußballs und die Welt der Unterhaltung verändern sich. Und sie prallen in unserem Produkt aufeinander", sagte Jackson. Aktuell sei das "Spielen an sich" die primäre Form der interaktiven Erfahrung, schon bald sollen aber "das Verfolgen und Kreieren von Inhalten ebenso wichtig für Fans" werden.

Unter der Prämisse, virtuellen und realen Fußball sowie Entertainment zu vereinen, stehen nun die Übertragung von Fußballspielen oder In-Game-Events nach dem Fortnite-Vorbild im Raum. Im Battle Royale-Titel finden regelmäßig Konzerte bekannter Musiker oder Aufführungen beliebter Filme und Dokumentationen statt.

Größere Rolle für Content Creator?

Die unzähligen Content Creator der FIFA-Szene agieren derzeit vornehmlich in den sozialen Netzwerken sowie auf den großen Videoplattformen Twitch und YouTube. Dank EA SPORTS FC könnten sie mit ihren Inhalten vermehrt ins Spiel selbst eingebunden werden, was der Branche sicherlich förderlich wäre.

Mehr zum Thema: Eigene Inhalte in FIFA schaffen, das soll in den Fokus rücken. Wir haben schon mit hauptberuflichen Content Creatorn gesprochen: FutCrunch und Lauwarmekaba

Elias Nerlich steht FIFA derzeit eher ablehnend gegenüber, er sieht Verbesserungsbedarf Content Creatorsteht FIFA derzeit eher ablehnend gegenüber, er sieht Verbesserungsbedarf vor allem beim Gameplay.

"Alles in allem hatten wir das Gefühl, dass unsere Investitionen besser für die Bereiche geeignet wären, die für die Spieler am wichtigsten sind. Wie die verschiedenen Erfahrungen, die wir jetzt im Spiel aufbauen können", meinte Jackson. So vielversprechend diese Pläne auch anmuten - sie könnten zur Gratwanderung geraten.

"Über das Kernerlebnis hinausgehen"

Entfernt sich EA SPORTS mit EA SPORTS FC in der Gewichtung zu sehr von der realistischen Abbildung des Fußballs, wäre ein zentraler Kauf- und Spielanreiz in Gefahr. CEO Andrew Wilson behauptete kürzlich, der Entwickler sei nun in der Lage, diejenigen Erfahrungen zu liefern, die sich die vielen Spieler wünschen.

Dazu zählte er die zusätzliche Implementierung von "kommerziellen Partnern, die für die breite globale Welt des Fußballs repräsentativ und authentisch sind". Aspekte, die die öffentlich wirksame Community aber eher beschäftigen, sind das oft kritisierte Gameplay, die FUT-Mechaniken und das eSport-Ökosystem.

"Die Fans sagen uns, dass sie wollen, dass wir über das Kernerlebnis hinausgehen und die digitale Fußballerfahrung wirklich ausbauen", sagte Wilson. Sollte das Kernerlebnis unter diesem Bestreben allerdings leiden, ist nur schwer vorstellbar, dass EA SPORTS die Zufriedenheit der Anhängerschaft wirklich steigern kann.