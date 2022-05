EA SPORTS FC: Kann EA's Fußballspiel auch ohne die FIFA?

Was lange spekuliert wurde, ist seit letzter Woche offiziell: FIFA wird vom Weltverband selbst entwickelt, EA's Spiel heißt künftig EA SPORTS FC. Kann das gut gehen? Diesen und weiteren Fragen geht der kicker eSport Talk auf den Grund.

Zur Saison 2023/2024 endet und startet eine neue Ära: FIFA geht, EA SPORTS FC kommt. Damit wird FIFA23 der letzte Titel der Simulationsreihe mit diesem traditionellen Namen. Zum Abschied soll es laut EA SPORTS "das beste FIFA aller Zeiten" mit "mehr Funktionen, Spielmodi, Klubs, Ligen" und einigem mehr werden.

Doch dann beginnt der Konkurrenzkampf um unter anderem die Lizenzen, denn: FIFA-Präsident Gianni Infantino plant nach der "besten WM aller Zeiten" auch das "beste für Spieler und Fußballfans verfügbare Spiel".

Wer profitiert von der Trennung?

Wem wird diese Trennung am ehesten nutzen? Wo liegen Chancen und Risiken und was wird die Spieler künftig erwarten? Diese und weitere Fragen erörtert Host Jan 'GamingAlm' Bergmann im kicker eSport Talk mit hoher eSport-Prominenz.

Zu dieser gehört Michael 'MegaBit' Bittner. Der FIFA-eSportler wurde in der Virtual Bundesliga mit dem SV Werder Bremen 2019 und 2020 Deutscher Club-Meister und 2019 sogar Deutschlands Nummer eins im Einzel.

Zu dieser Zeit ebenfalls auf Titeljagd ging Marvin 'M4RV' Hintz. Damals eSportler bei Bayer 04 Leverkusen, ist er mittlerweile Geschäftsführer und Gründer der Academy of eSports.

Komplettiert wird die Runde von Patrick Baur. Der Geschäftsführer der Doppelpass Digital GmbH sieht vor allem im Modus "Pro Clubs" großes Potenzial. Vielleicht ein Zugpferd für EA SPORTS FC?

Live on air ist die Runde wie gewohnt heute Abend um 19:30 Uhr auf unserem Twitch-Kanal. Auch dieses Mal seid ihr herzlich eingeladen, euch im Chat an der Diskussion zu beteiligen. Kann EA's Fußballspiel auch ohne die FIFA? Lasst uns wissen, was ihr dazu meint.

