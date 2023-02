EA SPORTS FC: Das wissen wir über "FIFA 24"

29 Jahre nach dem ersten FIFA-Teil aus dem Hause EA SPORTS leitet EA SPORTS FC eine neue Ära ein. Was hält das erste Spiel nach der Trennung vom Weltverband bereit?

EA SPORTS und FIFA - seit 1994 waren der Entwickler und der Fußball-Weltverband schier unzertrennlich miteinander verbunden. Die nach dem Verband benannte Reihe aus dem Hause EA SPORTS stellt eine Institution in der Welt der Sportspiele dar und ist in Sachen Fußball unangefochtener Marktführer.

EA SPORTS FC wird "die Zukunft des interaktiven Fußballs"

Dieses Jahr endet die Zeitrechnung "EA SPORTS FIFA" allerdings mit dem aktuellen Ableger FIFA 23. Bereits Mitte 2022 gaben das US-Unternehmen Electronic Arts und die FIFA ihre Trennung bekannt. Damit bestätigten sich langanhaltende Gerüchte, die schon in den Jahren zuvor immer wieder hochgekocht waren.

"FIFA 24" im Sinne des nächsten Fußball-Titels von EA SPORTS wird es aber dennoch geben: Unter dem Namen EA SPORTS FC will das kanadische Tochterstudio von EA die seit knapp drei Jahrzehnten erfolgreiche Reihe fortführen. Nicht weniger als "die Zukunft des interaktiven Fußballs" wird dabei laut Cam Weber, Vizepräsident von EA SPORTS & Racing, angestrebt - doch was ist bisher über diese Zukunft bekannt?

Bekannte Spielmodi bleiben unberührt

Zunächst einmal kündigte der Entwickler und Publisher an, nicht an den bekannten Spielmodi rütteln zu wollen. Karrieremodus, FIFA Ultimate Team - wie es bisher heißt -, Pro Clubs und Co. sollen allesamt auch in EA SPORTS FC enthalten sein. "Die gleichen großartigen Erfahrungen, Modi, Ligen, Turniere (...) werden da sein. Ultimate Team, der Karrieremodus, Pro Clubs und VOLTA Football werden alle dabei sein", kündigte Weber an.

Selbiges gelte darüber hinaus auch für die "einzigartige Bandbreite an Lizenzen". Über 19.000 Spieler, 700 Mannschaften, 100 Stadien und 30 Ligen sind in FIFA 23 offiziell lizenziert. Ein Alleinstellungsmerkmal, das sich Weber und EA SPORTS nicht nehmen lassen wollen und bereits in der ursprünglichen Meldung auf prominente Namen verwiesen: "Darin eingeschlossen sind exklusive Partnerschaften mit der Bundesliga, Premier League, La Liga, Serie A, MLS - und es werden noch mehr."

Lizenzen großer Ligen weiterhin an Bord

Mit der DFL bereits 2020 vorzeitig die Exklusivrechte für Fußballsimulationen langfristig gesichert, folgten inzwischen weitere Neuigkeiten zu anderen Topligen. So wurde im August 2022 publik, dass EA SPORTS eine intensivierte Partnerschaft mit La Liga, der höchsten spanischen Spielklasse, eingeht. Wie genau diese sich auf das Spiel auswirkt, soll im Sommer 2023 verkündet werden.

Brandheiß ist außerdem die Info über eine mögliche Ausdehnung der Zusammenarbeit mit der Premier League. Knapp 500 Millionen Euro soll die erste englische Liga für die Lizenzierung ihrer Logos, Vereine, Spielstätten und Übertragungsgestaltung erhalten. Dies käme einer Verdoppelung der bisherigen Summe gleich. Offiziell ist die erneuerte Partnerschaft aber noch nicht, "Sky News" stützte sich bei der Meldung auf Informationen eines nicht genannten Klubmanagers.

Champions League gesichert

Unabhängig davon scheint EA SPORTS FC im Lizenzkampf gegen den Weltverband, der zukünftig eigene Spiele entwickeln möchte, einen deutlichen Vorsprung eingefahren zu haben. Im Zuge der Trennung verkündeten La Liga, Bundesliga, UEFA, CONMEBOL und auch die Premier League, EA SPORTS treu bleiben zu wollen.

Damit ist EA SPORTS FC auch der europäische Vereinsfußball gesichert. Champions League, Europa League und Europa Conference League sind nämlich Wettbewerbe der UEFA. Guy-Laurent Epstein, Marketingdirektor des europäischen Verbands, nahm darauf ganz explizit Bezug. So freue man sich auf die ausgedehnte Partnerschaft, "um den Spielern authentische Spielerlebnisse mit den von ihnen geliebten Vereinswettbewerben zu bieten".

Über 300 Lizenzpartner angekündigt

Ganz ähnlich äußerte sich auch Sportartikelhersteller Nike, dessen Produkte in Form von Schuhen seit Jahren realitätsgetreu in den Spielen von EA SPORTS abgebildet werden. "Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit EA SPORTS fortzusetzen und auszubauen", so Vizepräsident DJ van Hameren, der ankündigte, "unsere Partnerschaft mit EA SPORTS FC wird authentisch die Möglichkeit erweitern, wie Communities spielen und den Sport erleben". Damit zählt auch das US-Unternehmen zu den "über 300 Lizenzpartnern", die Weber für EA SPORTS FC bestätigte.