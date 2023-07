EA SPORTS FC: Bellingham-Ersatz - schlägt Nmecha beim BVB ein?

Der geräuschvolle Transfer von Felix Nmecha zu Borussia Dortmund ist perfekt. Der deutsche Nationalspieler soll beim BVB zumindest teilweise die Bellingham-Lücke schließen - kann das in EA SPORTS FC funktionieren?

Der Wechsel von Nmecha aus Wolfsburg nach Dortmund sorgt für Wirbel. Der Mittelfeldspieler wird wegen einiger Posts in den sozialen Netzwerken als homophob und transfeindlich kritisiert. Zahlreiche BVB-Anhänger sind der Meinung, Nmecha würde nicht zu den Werten ihres Vereins passen. Passt der 22-Jährige denn auf dem virtuellen Rasen von EA SPORTS FC zur Borussia? Nach dem Abgang von Jude Bellingham wird er in riesige Fußstapfen treten müssen.

FIFA 23: Mit dem Ball am Fuß gefährlich

In FUT 23 verfügt Nmecha derzeit lediglich über eine 68er-Silber-Karte - keinerlei Spezialobjekte hat er bislang erhalten. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Dribbling-Wert (72). Unter den einzelnen Attributen stechen Beweglichkeit (77) und Ballkontrolle (74) hervor. Zudem ist der virtuelle Nmecha mit Vier-Sterne-Skills versehen. Mit der Kugel am Fuß kann der deutsche Nationalspieler eine Bedrohung für jede Hintermannschaft darstellen.

Schwächen hat Nmecha insbesondere in der Defensive: Die Werte für faire Zweikämpfe (44), Abfangen (40) und Grätschen (39) haben massig Luft nach oben. Auch der Abschluss (49) dürfte des Öfteren misslingen. Auf höherem Niveau spielt er in FUT 23 daher derzeit keinerlei Rolle. Wie ist es jedoch um sein virtuelles Alter Ego im Karrieremodus bestellt? Dieser wird schließlich regelmäßig Updates unterzogen.

Dort ist seine Gesamtbewertung inzwischen auf 75 Punkte gesteigert worden. Vorzüge wie Sprintgeschwindigkeit (83), Dribbling (79) oder Übersicht (78) befinden sich um die 80er-Marke herum. Als Potenzial veranschlagt EA SPORTS derzeit 82 Zähler. Dieser Wert hat sich seit FIFA-23-Release immerhin um zwei Punkte verbessert. Nmecha ist im Karrieremodus auch für ambitionierte Teams und Trainer eine echte Mittelfeld-Alternative.

Bellingham nicht im Alleingang zu ersetzen

Für den VfL verbuchte Nmecha in der vergangenen Spielzeit drei Treffer und sechs Vorlagen in 30 Bundesliga-Partien. Inklusive Boni ist der BVB bereit, rund 30 Millionen Euro für ihn zu zahlen. Auch sein Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft lässt Wert und Prestige steigen. EA SPORTS wird für EAFC folglich aller Voraussicht nach Upgrades vornehmen. Eine Gold-Karte dürfte für Nmecha in Ultimate Team vorgesehen sein.

Im Karrieremodus sollten zudem Overall-Rating und Potenzial noch mal aufgestockt werden. Was ihn allerdings immer noch nicht auf eine Stufe mit Bellingham stellen dürfte. Der Engländer übertrumpft Nmecha vor allem bezüglich der Defensive und der Physis. Seine Ausdauer ist um 14 Punkte stärker bewertet (91 zu 77), beim Abfangen (81 zu 60) sind es mehr als 20. Bellingham ist digital das wesentlich rundere Gesamtpaket.

In der Realität bemüht sich Dortmund um einen defensiven Mittelfeldspieler, der Nmecha Abwehrarbeit abnehmen könnte. Diese Herangehensweise wird auch in EA SPORTS FC eine Überlegung wert sein. Beim Tempo (79 zu 73) hat die virtuelle Version im Karrieremodus von FIFA 23 hingegen sogar Vorteile gegenüber dem Engländer. Dribbling (79 zu 86) und Übersicht (78 zu 84) hinken nur wenig hinterher.

Nmecha-Chemie profitiert vom BVB-Wechsel

Sollte EA SPORTS das aktuelle Chemie-System in Ultimate Team für EA FC beibehalten, ergäben sich Vorteile für Spieler, die Nmecha verpflichten wollen. Aufgrund der höheren Ingame-Qualität Dortmunds: Der BVB besitzt in FIFA 23 zum jetzigen Zeitpunkt ganze 13 Karten mit Gesamtbewertung von mindestens 90. Bei Wolfsburg ist es genau ein Spezialobjekt, das diese Marke knackt.

Drei Chemie-Punkte können sich die Ultimate-Team-Fans für Nmecha durch entweder vier BVB-Profis oder acht Deutsche respektive Bundesliga-Spieler sichern. Voraussetzungen, die den Bau eines schlagkräftigen Kaders um den neuen Dortmunder Mittelfeldmann ermöglichen.

Nmecha wird im Karrieremodus von EA SPORTS FC wohl eine Investition mit vielversprechender Zukunft sein. Sein Potenzial dürfte die Gesamtbewertung noch deutlich übertreffen. In Ultimate Team ist wie immer vieles vom Entwickler und seiner Saison abhängig. Mit Stärken beim Tempo und Dribbling könnte Nmecha allerdings zur kommenden Meta passen - und somit sportlich-virtuell auch zum BVB.