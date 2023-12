EA SPORTS FC 24 wird Plattform der eEuro 2024

Während in Deutschland die Europameisterschaft 2024 auf dem echten Rasen steigt, findet ein virtueller Ableger davon statt. Ausgetragen wird die eEuro in EA SPORTS FC 24.

Ein virtuelles Sommermärchen? Parallel zur Europameisterschaft findet ab diesem Jahr auch eine UEFA eEURO statt. Wie nun bekannt wurde, wird das Turnier in EA SPORTS FC 24 ausgetragen, das gab der Publisher in einer offiziellen Mitteilung bekannt.

In der heißt es, dass das Turnier künftig jährlich stattfinden wird und an dem "sich Spieler der europäischen Fußball-Elite der Nationalmannschaften messen können". Über 50 Nationalmannschaften haben ihre Teilnahme bereits bestätigt. Los geht der Wettbewerb im März 2024 mit Online-Qualifikationsturnieren. Der Europameister wird dann im Juli gekürt. Ob diese offline ausgetragen wird, ist noch nicht bekannt.

eEuro als One Man Show

Anders als beispielsweise beim nicht mehr stattfindenden FIFAe Club World Cup, ist die eEuro eine Art One Man Show. Denn eine Nation vertreten nicht zwei oder mehr FC-24-Profis, sondern lediglich einer. Wie dieser ermittelt wird, das legt jedes Land in einem eigenen Auswahlmechanismus fest. 21 Nationen, darunter Spanien, veranstalten gar ein Auswahlturnier, das im Januar 2024 stattfindet. Deutschland wird hingegen einen "eigenen Auswahlprozess" vollziehen, wie es auf der Turnierseite heißt.

Wenn feststeht, wer sein Land vertreten darf, startet im März 2024 die eEuro per Gruppenphase. Ausgespielt werden in dieser die Plätze für die Finalrunde - angetreten wird in Round-Robin-Runden mit Double Elimination. Das heißt: Jede Mannschaft tritt gleich oft gegen seine Kontrahenten an. Wer in der ersten Runde ausscheidet, bekommt jedoch im sogenannten Lower Bracket eine zweite Chance. Anders als in der Endrunde, denn in jener gilt dann das Prinzip der Single Elimination.