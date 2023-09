EA SPORTS FC 24: Wie ihr mit den Coaches das Optimum aus den Spielern herausholt

In EA SPORTS FC 24 könnt ihr mittels Trainer eure Akteure für eine bestimmte taktische Vision ausbilden. Worauf ihr bei der Auswahl der Übungsleiter achten müsst.

Es soll taktischer werden im Karrieremodus von EA SPORTS FC 24. Die taktischen Visionen leiten dieses Thema ein, doch so bahnbrechend wie dieses Feature ist, scheint es auf den ersten Blick nicht. An den untergeordneten Einstellungsmöglichkeiten hat sich nichts verändert - maximal als Voreinstellung kann man die sechs unterschiedlichen Spielweisen betrachten. Allerdings folgen diesem Feature eine Reihe von Neuerungen, die durchaus interessant sind und neue Felder eröffnen. Eines davon ist der neue Mitarbeiterstab.

Die Mitarbeiter in der Theorie

Nachdem ihr im Karrieremodus eure Spielweise ausgewählt habt, steht an Tagesordnungspunkt zwei der Mitarbeiterstab. Für den Sturm, das Mittelfeld, die Abwehr und den Torhüter könnt ihr Übungsleiter einstellen. Wie viele pro Kategorie bleibt euch überlassen, insgesamt ist die Anzahl allerdings begrenzt und unterscheidet sich pro Klub. Wie viele ihr anheuern dürft, könnt ihr sehen, sobald ihr auf den Arbeitsmarkt schaut.

Wie viele Positionen offen sind, wird euch hier angezeigt. kicker eSport

Dort könnt ihr euch für Trainer entscheiden, die ein hohes Wissens-Level besitzen, hohe Fertigkeiten oder im Idealfall beides. Zur Erklärung: Es gibt drei Level. Neuling, Fachkraft und Experte. Habt ihr euch als Taktik-Konzept für das Tiki Taka entschieden und einen Trainer verpflichtet, der auf diesem Gebiet ein Experte ist, verbessert er mehr Werte als ein Neuling. Insgesamt gibt es pro Spieler drei Kategorien à drei Attribute in denen ein Akteur ausgebildet werden kann. Die Attribute seien zur jeweiligen Taktik passend.

Während ein Experte alle drei Kategorien abdeckt, sind es beim Neuling nur eine, beim Experten zwei. Die Sterne beziehungsweise Fähigkeiten bilden die Dauer ab. Je mehr Sterne ein Coach hat, desto schneller geht die Ausbildung.

Hoher Wissens-Level oder viele Fähigkeiten?

Soweit die Theorie. Bleibt die Frage, ob es sinnvoll ist auf Trainer zu setzen, die einen hohen Wissen-Level oder hohe Fähigkeiten haben. Zum Teil erübrigt sich dieses Thema von selbst. Denn gerade zu Beginn sind Top-Mitarbeiter, die sowohl fünf Sterne als auch Experten-Level aufweisen, nicht in der Vielzahl verfügbar. Mit etwas Glück bekommt ihr zum Start in eure virtuelle Managerkarriere einen Experten mit fünf Sternen in jeder Kategorie. Dieses solltet ihr definitiv mitnehmen und in eine für euch wichtige Kategorie stecken.

Agiert ihr im Tiki Taka wäre dies das Mittelfeld. Im Gegenpressing könnte dies der Sturm sein oder die Abwehr. Auch gibt EA SPORTS einen Anhaltspunkt mit, allerdings orientiert sich der Publisher dabei auf die Tiefe des Kaders - weniger auf eure taktische Ausrichtung.

Da die Sterne die Ausbildung beschleunigen, lohnt es sich, eher auf die Sterne zu achten. Denn der Wissens-Level der Trainer steigt im Laufe einer Spielzeit. Pro gewonnenes Spiel sammeln die Übungsleiter Erfahrungspunkte. Leider ist nicht zu sehen, wie viele pro Sieg ausgeschüttet werden - im Menü "Team-Strategie" könnt ihr jedoch unter "Coach-Verwaltung" und "Team-Abteilung" den Fortschritt in der Entwicklung sehen.

Der Fortschritt der Entwicklung. kicker eSport

Auf einen Umbruch vorbereitet sein

Zudem bringen Trainer mehrerer Richtungen durchaus auch Vorteile - zumindest für ein weniger gern gesehenes Szenario. Wie bereits in den Tipps zu den taktischen Visionen erläutert, solltet ihr darauf verzichten, ständig eure Konzepte über den Haufen zu werfen.

Ein genannter Nachteil ist eben, dass ihr möglicherweise dann einige oder gar nur noch Trainer habt, die Neuling auf dem Gebiet sind. Dem könntet ihr präventiv entgehen, indem ihr einen Experten einer anderen Spielweise einstellt, der aber fünf Sterne in einer oder mehreren Kategorien hat. Wie Scouts auch, könnt ihr natürlich die Trainer im Laufe der Zeit entlassen und neue einstellen.

Ein kleiner Tipp am Rande noch zum Abschluss: Verlasst euch nicht nur auf die Mitarbeiter in Sachen Spielerentwicklung. Gerade bezüglich taktischer Visionen lohnt es sich, einen Blick in das spezifische Training der Spieler zu werfen. Dort könnt ihr eure Akteure in bestimmten Rollen ausbilden, wodurch spezifische Werte stärker trainiert werden als andere. Dies kann zur besseren Umsetzung eurer Spielweise verhelfen - vorausgesetzt die Rolle eignet sich dafür.