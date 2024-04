EA SPORTS FC 24: Wer schafft es ins Bundesliga-TOTS?

Das Team of the Season (TOTS) der Bundesliga steht kurz bevor. Welche Profis schaffen es in die FC-24-Auswahl? Darüber diskutieren wir im kicker eSport Talk.

Etwas aus dem Nichts veröffentlichte EA SPORTS vor gut einer Woche, worauf viele EAFC-Spieler in Deutschland gewartet haben dürften: Das Voting zum Bundesliga-TOTS ging an den Start. Aus 40 Akteuren konnten Fans ihre favorisierte Startelf auswählen und damit über den elitären Kreis an Spezialitems für FUT mitentscheiden.

Während EA SPORTS das Team der Premier League im Alleingang aufstellte, gibt es hinsichtlich der höchsten deutschen Spielklasse also ordentlich Diskussionspotenzial. Dieses wollen Host Jan Bergmann und seine Gäste am Montagabend in einer Sonderausgabe des kicker eSport Talk ausschöpfen. Eingeladen hat sich der erfahrene FUT-Trader dazu zwei Gesprächspartner, die in ihrer Expertise den virtuellen und echten Sport zusammenbringen.

Expertise aus dem echten und virtuellen Sport

Zum einen wird Sascha Mockenhaupt zugegen sein. Der 32-Jährige ist Kapitän des Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden und leidenschaftlicher EAFC-Spieler. Wer hat sich seine Nominierung auf dem realen Rasen verdient? Das kann der 105-fache Zweitligaspieler bestens einschätzen.

Zum anderen schicken wir mit Matti Jansen einen unserer Redakteure ins Rennen, der auch für die kicker-Digitalredaktion tätig ist. In seiner Doppelrolle kennt er sich sowohl mit der Fußballsimulation als auch dem Realsport aus. Zudem wird er dieses Jahr voraussichtlich erneut mit der einen oder anderen interessanten Statistik und Kennzahl um die Ecke kommen.

Ihr wollt eure Meinung einbringen, Fragen stellen und eure Favoriten für das Bundesliga-TOTS teilen? Dann schaltet heute Abend um 19.30 Uhr auf Twitch oder kicker.de/esport ein und diskutiert im Chat mit.