EA SPORTS FC 24: Vom Underdog zur Meta-Karte? So funktionieren "Evolutions"

EA SPORTS FC 24 will die Identifikation mit Lieblingsspielern in Ultimate Team (UT) steigern - durch die "Evolutions". Die Neuerung besitzt zumindest das Potenzial, die Meta grundlegend zu verändern.

Dem Ultimate-Team-Modus könnte in EA SPORTS FC 24 eine Meta-Revolution bevorstehen. Karten, die üblicherweise kaum einzusetzen sind, sollen im neuen "Evolutions"-Modus mit Upgrades versehen werden. Die Steigerungen werden über den Abschluss von Aufgaben mit den entsprechenden Profis freizuschalten sein. Dadurch könnten individuelle Lieblingsspieler und deren Objekte eine längere Haltbarkeit bekommen. Doch wie funktioniert das genau?

EA SPORTS hat die grundsätzliche Vorgehensweise beim Reveal-Event in Amsterdam am Beispiel Youssoufa Moukoko erläutert. Der BVB-Angreifer startet in FIFA 23 mit einer 69er-Silber-Karte in Ultimate Team. Über die "Evolutions" könnte er in EA SPORTS FC 24 im ersten Schritt auf 77 Punkte und auf dem nächsten Level auf 85 Zähler gesteigert werden. Doch nicht nur das Overall-Rating Moukokos würde dadurch verbessert - auch gezielte Werte und Eigenschaften.

Selbst Positionswechsel dank "Evolutions" möglich

Senior Producer Garreth Reeder betonte gegenüber kicker eSport die Flexibilität der kommenden Funktion. Umfassen soll sie unter anderem Arbeitsraten, Skill Moves, Weak Foot, PlayStyles oder Positionswechsel. Pro Saison werden verschiedene "Evolutions" zur Verfügung gestellt, die unterschiedliche Boosts mit sich bringen. Pro Team kann jedoch nur einer dieser Entwicklungsmechanismen auf einen Spieler respektive eine Karte gleichzeitig angewandt werden.

Soll ein anderer Profi eine "Evolution" durchlaufen, wird der aktuelle Prozess pausiert - er kann aber jederzeit fortgesetzt werden. Individuell bestimmen dürfen die Fans die einzelnen Upgrades allerdings nicht, es wird vorgefertigte Pakete geben. Dennoch wirbt EA SPORTS damit, ganz eigene Klub-Legenden für Ultimate Team entwickeln zu können. Unabhängig davon, wie der reale Spieler performt und in wie vielen Promos seine Spezialobjekte folglich auftauchen.

Wir wollten keine Mechanik erschaffen, die es den Leuten erlaubt, Spieler zu entwickeln, um sie dann auf dem Transfermarkt zu verkaufen. Garreth Reeder, Senior Producer für EA SPORTS FC

Nicht nur inhaltlich sollen die Karten verändert werden können, auch die Optik der Objekte wird wohl vom Stand der "Evolution" beeinflusst. So könnten sie auf höheren Stufen etwa dynamische Bilder oder gar Animationen erhalten. Wer das neue Feature zur Profitmaximierung nutzen möchte, wird allerdings enttäuscht: Die "Evolutions"-Karten werden unverkäuflich.

"Wir wollten keine Mechanik erschaffen, die es den Leuten erlaubt, Spieler zu entwickeln, um sie dann auf dem Transfermarkt zu verkaufen", meint Reeder. Es scheint EA SPORTS um die Identifikation mit denjenigen Profis zu gehen, die anhand der Meta sonst kaum Chancen auf Einsätze hätten. Wer etwa Fan eines deutschen Drittligisten ist, soll seinen persönlichen Favoriten dank "Evolutions" auch im Herbst von EA SPORTS FC 24 noch kompetitiv spielen können.

Ganz neu ist der Ansatz übrigens nicht: Ähnliche Ideen hatte der Entwickler schon in der Vergangenheit. Die Akademie-Spieler des Future-Stars-Events sind ein Beispiel, wie schwächere Karten bereits in der FIFA-Ära aktiv verbessert werden konnten. Im Gespräch mit kicker eSport beteuerte Reeder, dass es hinsichtlich der Spieler "keine Restriktionen" gäbe. In den sozialen Medien kursieren jedoch diverse Posts und Videos, die von abweichenden Plänen zeugen.

"Evolutions"-Kriterien für die Spieler-Karten?

So könnte es bestimmte Kriterien geben, die die Karten erfüllen müssen, um für eine "Evolution" infrage zu kommen. Von maximalen Gesamtbewertungen und Sterne-Anzahlen für Skill Moves oder Weak Foot ist teils zu lesen. EA SPORTS räumte in Amsterdam ein, noch keine Details zur Umsetzung der Funktion erarbeitet zu haben. "Wir wissen noch nicht genau, wie die Spieler es nutzen werden - es könnte daher zu Anpassungen kommen", sagte Lead Producer Jean Teather.

Für viele Fans dürfte die Vorstellung verlockend sein, den Lieblingsspieler als Bronze-Objekt zum Start von EA SPORTS FC 24 ins eigene Team zu holen - und ihn Monate später als Gold-Item immer noch einsetzen zu können. Ob das wirklich klappen wird, hängt davon ab, wie viele Freiheiten der Entwickler letztlich gewährt. Denn: Eine echte Meta-Revolution kann nur erfolgen, wenn möglichst vielfältige "Evolutions" für möglichst viele Karten verfügbar sind.