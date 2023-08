EA SPORTS FC 24 Ultimate Team: Alle Neuerungen auf einen Blick

Mit FC 24 soll auch eine neue Ära von Ultimate Team eingeläutet werden. Die eine oder andere Revolution steht dem Goldesel von EA SPORTS ins Haus. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Ultimate Team ist monetär ein absoluter Glücksfall für EA SPORTS. Auch im letzten Quartal machten Mikrotransaktionen, die sich in dem Online-Modus großer Beliebtheit erfreuen, wieder einen Großteil des Umsatzes beim ehemaligen FIFA-Entwickler aus. Nachvollziehbar also, dass die kanadische Tochter des US-Konzerns Electronic Arts ihre Spieler auch in EA SPORTS FC 24 bei der Stange halten will - und dafür mit einigen Neuankündigungen lockt.

Frauenfußball in Ultimate Team

Die größte Revolution in Ultimate Team ist sicherlich die Einführung von Frauenfußball. Bisher waren ausschließlich männliche Profis spielbar. Dies ändert sich nun, wie bereits während des Reveal-Events im Juli kommuniziert wurde. Konkret werden fünf Profiligen der Frauen in Ultimate Team vertreten sein: Die Women's Super League aus England, die D1 Arkema aus Frankreich, die deutsche Frauen-Bundesliga, die spanische Liga F und die US-Liga National Women's Soccer League.

Zusätzlich werde es laut Deep Dive von EA SPORTS eine ausgewählte Anzahl an Vereinen und Spielerinnen aus der Women's Champions League geben. Darunter auch Hero-Items und Ikonen, die - wie alle Frauen - in sämtlichen Facetten in Ultimate Teams von Moments, über Objectives bis hin zu Drafts eingebunden werden sollen.

FC 24 Ultimate Team: Chemie zwischen den Geschlechtern

Spannend ist die Auswirkung der Frauen auf die Team-Chemie von gemischten Mannschaften. Der Grundgedanke bleibt dabei unverändert: Nationen, Ligen und Teams werden in Betracht gezogen. Geschlechtsübergreifend sind Chemie-Punkte durch Nationen und Vereine zu erreichen. Reece James und seine Schwester Lauren, beide bei Chelsea unter Vertrag, verleihen sich somit Chemie-Punkte für den Verein und die Nation.

Auf Ligen-Ebene wird jedoch getrennt. Es linken also zwei Spielerinnen aus der Frauen-Bundesliga zueinander, nicht aber eine Frau aus der Frauen-Bundesliga und ein Mann aus der Bundesliga.

Ein James kommt selten allein: So funktioniert das Chemie-System in gemischten Teams. EA SPORTS

Vereinsikonen dank Ultimate Team Evolutions?

Zweite große Neuerung in FC 24 Ultimate Team werden die "Evolutions". Dieses "mächtige neue System", wie EA SPORTS es nennt, bietet euch die Möglichkeit, einzelne Karten in eurem Team zu verbessern, indem ihr Aufgaben erfüllt. Der Fortschritt wird dabei auf mehrere Level verteilt, nach deren Abschluss ihr jeweils ein Upgrade erhaltet.

Um was für ein Upgrade es sich dabei handelt, ist breit gefächert. Die Gesamtbewertung des Items kann sich ebenso erhöhen wie spezifische Werte. Zudem können auch Skill Moves, Weak Foot, Arbeitsraten, PlayStyles und Zweitpositionen verbessert oder verändert werden. Außerdem werden optische Anpassungen in Aussicht gestellt.

Evolutions-Karten in FC 24 Ultimate Team sollen sich auch optisch individualisieren lassen. EA SPORTS

Allerdings kann nicht jeder Spieler aus eurem Verein so entwickelt werden. Mit Anbeginn jeder neuen Season in Ultimate Team wird es frische Slots geben, die stets an bestimmte Rahmenbedingungen geknüpft sind. So könnt ihr etwa nur eine Silber-Karte aufwerten oder lediglich einen Spieler einer bestimmten Position.

Ultimate Team Evolutions: Einschränkungen in Quantität und Verfügbarkeit

Darüber hinaus werden nicht alle der zur Wahl stehenden Evolutions frei verfügbar sein. Einige der Optionen haben laut Entwickler "Coin oder Coin/Point-Bedingungen". Offiziell handelt es sich dabei um eine Maßnahme, um "Entwicklungspfade der Evolutions-Verbesserungen über Ultimate Team hinweg auszubalancieren".

Eine weitere Einschränkung betrifft die Quantität der Evolutions. Zwar ist es problemlos möglich, mehrere der Karten in einem Team zu verbauen, aktuell verbessern könnt ihr aber immer nur eine der Spezialkarten. Immerhin kündigte EA SPORTS jedoch an, den Fortschritt einer Evolutions-Karte zu speichern. Wird euch eine Aufgabe zu monoton, könnt ihr also zwischenzeitlich eine andere Evolutions-Entwicklung vorantreiben und dann zur ersten Aufgabe zurückkehren.

Mit welchen Spielern ihr diese Aufgaben angeht, sollte allerdings wohl überlegt sein. Einmal ausgewählt, könnt ihr den Evolutions-Spieler nicht mehr ändern, um den Pfad mit einem anderen Item zu beschreiten.

FC 24 Ultimate Team: Positionsmodifikatoren entfallen

Ultimate Team wird außerdem um eine Reihe kleiner und großer Verbesserungen reicher, die sich die Community laut EA gewünscht hat. An erster Stelle darf sicher das Chemie-System genannt werden, das zwei Neuerungen erfährt: Einerseits entfallen Positionsmodifikatoren. Kann eine Karte also mehr als eine Position spielen, muss sie nur noch auf eine der Zweitpositionen verschoben werden und passt sich automatisch an. Andererseits wurde der Einfluss von Ikonen entscheidend angepasst. Die begehrten Spezialkarten vergeben künftig nämlich auch einen Ligen-Punkt an jeden Spieler auf dem Platz.

FC 24: Neue Icon-Versionen und -Chemie

Icons erfahren allerdings noch einen zweiten Twist. Vom Release an werden die gewohnten Basis-Versionen der Helden vergangener Tage verfügbar sein. Ob es jedoch mittlere und Prime-Versionen geben wird, ist offen. EA SPORTS kündigte zumindest an, dass es "eine einzige Basis-Version" der Ikonen geben soll, welche im Laufe des Jahres dafür vermehrt in Promos eingebaut werden sollen.

Apropos Bauen: Komplett umgebaut wird die Menüführung. Zum einen gibt es einen "Quick Switcher", über den ihr jederzeit aus einem Bereich von Ultimate Team in einen anderen springen könnt. Beispielsweise von Squad Building Challenges (SBCs) zu Objectives.

Übersichtlichere Menü-Führung

Womit wir beim nächsten Punkt wären: Die Ziele sollen nun ansprechender und übersichtlicher präsentiert werden. Das bedeutet, es gibt künftig mehr Unterkategorien, die durch eine größere Anzahl von Tabs anzusteuern sein werden. Bequem soll hier allerdings nicht nur die optische Aufmachung daherkommen. Denn der heiß ersehnte "Claim All"-Befehl, mit dem ihr alle gesammelten Belohnungen auf einen Klick erhaltet, steht in den Startlöchern.

Was haben Phil Foden und das neue UT-Menü in FC 24 gemeinsam? Übersicht. EA SPORTS

Übersichtlichkeit ist des Weiteren auch ein Stichwort in Sachen Vereins-Suche und Kartendesign: Durchforstet ihr euren Klub, weil ihr eine SBC abschließt, werden euch in FC 24 keine Leihspieler mehr angezeigt, die nicht für die SBC verwendet werden können. Dafür fließen Zweitpositionen in die Suche ein. Wollt ihr beispielsweise einen Rechtsverteidiger einbauen, wird auch ein Spieler wie Joshua Kimmich angezeigt, der etatmäßig im defensiven Mittelfeld aufläuft, aber alternativ als rechter Verteidiger agieren kann.

FC 24 Ultimate Team: Neues Kartendesign und doppelte Walkouts

Werft ihr einen Blick auf die Karten, sollen euch im Vergleich zu den bisherigen Versionen noch mehr Informationen gegeben werden. So enthalten die Items einen Hinweis auf die Liga des jeweiligen Spielers und bilden - falls vorhanden - den PlayStyle+ ab. Normale PlayStyles werden jedoch wohl nicht angezeigt.

Aufgeräumt: Das neue Kartendesign in FC 24 Ultimate Team. EA SPORTS

Neu designt sind wie jedes Jahr üblich auch die Animationen beim Öffnen eines Packs. In FC 24 gibt es dabei einen echten Blickfang. Zieht ihr zwei starke Karten, gibt es einen "Double Walkout" zu sehen, in dem beide Spieler-Items angezeigt werden und die Avatare der Profis miteinander interagieren.

Zu guter Letzt hat EA SPORTS auch an Squad-Battles-Spieler gedacht. Die Halbzeitlänge der Matches gegen KI-Teams wird reduziert. Waren bis dato sechs Minuten pro Spielhälfte fällig, sind es in FC 24 nur noch vier.