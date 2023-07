EA SPORTS FC 24: TSG Hoffenheim steig in Pro Clubs ein

Die TSG Hoffenheim möchte sich im virtuellen Fußball breiter aufstellen. Mit Beginn von EA SPORTS FC 24 geht ein Pro-Clubs-Team an den Start.

22 eigenständige Spieler auf dem Feld, einstudierte Spielzüge, Teamchemie und Gruppendynamik - Pro Clubs bringt alle Voraussetzungen mit, um die akkurateste Abbildung des Fußballs auf den virtuellen Rasen zu bringen. Ein Potenzial, das ab der kommenden Spielzeit auch die TSG Hoffenheim wahrnehmen möchte. Die Kraichgauer gaben am Montag bekannt, künftig eine Pro-Clubs-Mannschaft zu stellen.

ProLeague Championship erhält Zuwachs

Allerdings baut die TSG nicht etwa ein eigenes Team von der Pieke an auf. Stattdessen kooperiert der Bundesligist mit "Lamars Squad", einer etablierten Hobbymannschaft aus der Rhein-Neckar-Region, die zukünftig in der ProLeague Championship "um die Deutsche Meisterschaft kämpfen" wird, wie es in der offiziellen Vereinsmitteilung heißt. Zu etablierten Kräften wie Meister SC Paderborn und dem Pokalsieger VfB Stuttgart stößt nun also ein virtuelles Abbild eines weiteren Bundesligisten.

"Lamars Squad hat sich Schritt für Schritt weiterentwickelt - und so entwickelte sich die Idee, für einen real existierenden Fußballverein spielen zu wollen. Und das konnte nur unser Herzensverein sein: die TSG Hoffenheim", erklärt Teammanager und -mitbegründer Patrick 'Pat_Lamar' Burghoffer, der für die Reaktion der TSG nur positive Wort findet: "Unsere Idee wurde gleich begeistert aufgenommen."

Für Gordon Lesser, Teammanager TSG eSport, sei "sehr schnell" klar gewesen, dass es zwischen Team und Verein passe. Beide Seiten teilten die gleichen Werte und Vision, darunter "die regionale Verankerung und das Einbeziehen der Community". Dementsprechend sei Lesser "sehr glücklich, das Team an Bord zu haben", und glaube, "dass wir für die Saison gut besetzt sind".