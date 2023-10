EA SPORTS FC 24: Trailblazers-Team 1 mit Stuttgarts Mann der Stunde

Jules Koundé - IV - FC Barcelona - 86 GES

Jules Koundé ist beim FC Barcelona für die defensive Stabilität zuständig - was ihm noch nicht ganz so gut gelingt wie in der Vorsaison. Dennoch agierte der Franzose bisher weitestgehend fehlerfrei, gegen CA Osasuna (2:1) erzielte er zudem ein Tor. Das Overall-Rating seiner Trailblazers-Karte steigt zwar nur um einen Punkt, dafür erhält sie den PlayStyle "Grätsche". kicker eSport/EA SPORTS