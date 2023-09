EA SPORTS FC 24: Sportpark Ronhof und StrongHER Stadium als neue Arenen

Zwei neue deutsche Spielstätten sind für EA SPORTS FC 24 bestätigt: Der Sportpark Ronhof und das StrongHER Stadium halten im FIFA-23-Nachfolger Einzug. Weitere Bundesliga-Arenen könnten folgen.

Die Aufrüstung in Sachen Diversität für EA SPORTS FC 24 schlägt sich auch auf die Stadien nieder: Dank der Lizenzierung der Google Pixel Frauen-Bundesliga kann der Entwickler deren Spielstätten verwenden. Den Auftakt macht das StrongHER Stadium der Damen des VfL Wolfsburg - auch bekannt als AOK Stadion. "Neu und exklusiv" wird es in der ersten Fußball-Simulation nach der FIFA-Trennung verfügbar sein.

Ebenfalls ein Neuzugang aufseiten der Arenen ist der Sportpark Ronhof | Thomas Sommer, in dem Zweitligist Greuther Fürth seine Heimspiele austrägt. EA SPORTS kündigt "ein Stadion voller Historie" an, schließlich wurde es schon 1910 eingeweiht. Es ist davon auszugehen, dass der Entwickler noch weitere neue Spielstätten in seinen kommenden Titel integrieren wird - sicherlich auch in anderen Ländern.

Das Stadion der Wolfsburger Damen - virtuell nachgebildet. EA SPORTS

Kommt auch das Millerntor in EA SPORTS FC 24?

Gestützt wird diese Annahme durch jüngste Leaks, die von insgesamt zwölf Stadien sprechen. Darunter auch das Vonovia Ruhrstadion des VfL Bochum und das Millerntor-Stadion des FC St. Pauli. Offiziell bestätigt sind diese Arenen für EA SPORTS FC 24 allerdings noch nicht. Laut den Leaks sollen einige von ihnen auch erst im späteren Verlauf der Saison durch Title-Updates ins Spiel gelangen.