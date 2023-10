EA SPORTS FC 24: Server down? Daran kann es liegen

Ihr wollt online FC 24 spielen, aber die Server streiken? Wir verraten euch, wie ihr herausfindet, wo das Problem liegt und was ihr dagegen machen könnt.

Ihr wollt auf den virtuellen Rasen, doch die Server streiken? Wir verraten, was ihr tun könnt. EA SPORTS

Klar, EA SPORTS FC 24 kann man auch offline spielen. Karrieremodus oder Freundschaftsspiele bieten einige Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Wollt ihr aber Football Ultimate Team (FUT) oder Seasons spielen und euch mit Gegnern aus aller Welt messen, kommt ihr nicht umher, online zu gehen.

Dabei kann es allerdings Schwierigkeiten geben. Kommt ihr nicht in die Modi, weil ihr keine Verbindung zu den Servern herstellen könnt, kann dies grundsätzlich an drei Aspekten liegen: FC 24 hat Server-Probleme, der Hersteller eurer Konsole hat Server-Probleme, oder es hakt bei eurem Internet. Einen kleinen Spezialfall, zu dem wir am Ende kommen, gibt es bei PC-Spielern.

Sind die EA-Server down?

Um zu checken, ob es auf Seiten von EA SPORTS technische Probleme gibt, empfiehlt es sich, X (vormals Twitter) im Auge zu behalten. Dort teilt der Entwickler auf einem eigens dafür eingerichteten Account mit, wenn technische Schwierigkeiten bestehen. Außerdem erfahrt ihr hier auch, ob Wartungsarbeiten oder andere geplante Ausfallzeiten der Onlinedienste anstehen. Alternativ könnt ihr auch Anbieter wie "Allestörungen" im Internet nutzen, die sich auf Netzstörungen und Ausfälle von Kommunikationstechnik spezialisiert haben.

Lösungsmöglichkeiten gibt es in diesem Fall allerdings leider keine. Von zu Hause aus werdet ihr die Probleme nicht beheben oder die Wartung beschleunigen können. Entsprechend ist abwarten eure einzige Option.

Wenn Sony und Microsoft streiken

Ähnlich verhält es sich auch bei Serverproblemen von Microsoft oder Sony. Fallen das Xbox Network oder PSN aus, sind euch die Hände gebunden. Um in Erfahrung zu bringen, ob ein solches Versäumnis eurem Spielspaß im Weg steht, geht ihr in die Einstellungen eurer Konsole. Dort öffnet ihr die Netzwerkeinstellungen und findet hier eine Verbindungsprüfung der Onlineservices. Automatisch überprüft die Konsole für euch, ob eure Dienste verfügbar sind.

Startklar: So sieht die Verbindungsprüfung auf der PlayStation aus, wenn alle Dienste laufen. kicker eSport/Sony

Lösungsmöglichkeiten für zu Hause

Darüber hinaus könnt ihr an selber Stelle im Konsolenmenü auch eure Internetverbindung testen. Wird euch hier ein Problem angezeigt, gibt es mehrere Lösungsansätze. Zunächst solltet ihr bei einer kabelgebundenen Verbindung sicherstellen, dass euer Kabel korrekt verbunden ist. Ist das der Fall und ihr könnt euch trotzdem nicht mit dem Internet verbinden, kann ein Neustart des Routers und der Konsole helfen. Genauso auch, wenn eure kabellose Verbindung euch im Stich lässt.

Prüft zudem andere Geräte wie ein Smartphone oder Laptop darauf, ob sie sich über dieselbe Verbindungsweise mit dem Internet verbinden können. Gelingt dies, kann ein Problem mit euerer Konsole vorliegen. Macht euch aber nicht sofort Sorgen. Eventuell hilft bereits eine Aktualisierung der Systemsoftware oder ein Neustart und alles ist wieder beim alten.

Sonderfall PC

Spielt ihr FC 24 auf dem PC solltet ihr außerdem noch eine zusätzliche Facette betrachten: Euer Antivirenprogramm und die Firewall. Möglicherweise ist das Spiel als potenzielles Sicherheitsrisiko eingestuft worden und kann daher nicht online gespielt werden, weil euer Rechner die Game-Verbindung zum Internet verhindert. In diesem Fall müsst ihr das Spiel in den PC-Einstellungen oder in der Firewall manuell als ungefährlich einstufen und dürftet weiterzocken können.