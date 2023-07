EA SPORTS FC 24: PlayStyles - echte Neuerung oder Traits mit Plus?

Die PlayStyles sollen die virtuellen Spieler in EA SPORTS FC 24 über das Overall-Rating hinaus individualisieren. Auf den ersten Blick ergibt sich jedoch ein Verdacht: Bekommen die Fans nur überarbeitete Traits?

Welche PlayStyles werden Jude Bellingham in EA SPORTS FC 24 auszeichnen? EA SPORTS

Nach Hypermotion V wurden die PlayStyles beim Reveal-Event in Amsterdam als zweite große Säule der Gameplay-Neuheiten vorgestellt. Die Stoßrichtung ist eine ähnliche: Hypermotion V bestimmt, "wie sich die Spieler bewegen". PlayStyles hingegen geben vor, "wie sie spielen". Geht es nach EA SPORTS, soll das Feature "die realen Fähigkeiten der Profis, die sie so besonders machen, zum Leben erwecken". In FIFA 23 gibt es dafür bereits "Eigenschaften". Neu waren sie auch da nicht.

Bekannter sind sie unter der Bezeichnung "Traits". Erhalten sie in EA SPORTS FC 24 also schlicht einen neuen Anstrich?

34 PlayStyles sollen in EA SPORTS FC 24 vergeben werden - allerdings in zweifacher Ausführung. Denn besonders reizvoll wird das Feature erst in der Plus-Variante. Diese besitzt jeder der spezifischen Spielstile, aber nicht jeder virtuelle Spieler. Die PlayStyles+ sollen zusätzliche Effektivität bei der Ausführung der jeweiligen Aktion verschaffen und sie "sogar auf Weltklasse-Niveau steigern".

Tempo-Meta wahrscheinlich - Eigenschaften recycelt

Senior Producer Garreth Reeder kündigte gegenüber kicker eSport an, dass "die besten Spieler am Ende der Saison wohl über zwei bis drei PlayStyles+ verfügen" könnten. Hätten die digitalen Profis etwa zehn der Spielstile in verbesserter Variante - zum Beispiel als TOTY-Karten - "wären sie nicht mehr ausbalanciert". Zu den neuen Verstärkungen werden unter anderem "Trickster", "Unique Flicks", "Greater Precision" oder auch "Higher Speed" zählen. Tempo scheint erneut Meta zu werden.

Als beeinflussbare Überkategorien nannte EA SPORTS etwa das Passspiel, die Schüsse, die Ballkontrolle, das Verteidigen oder das Torwartspiel. In der Pre-Beta-Version von EA SPORTS FC 24, die beim Reveal-Event in Amsterdam zu spielen war, befanden sich die PlayStyles an exakt jener Stelle, an der üblicherweise die Traits einzusehen sind. Nicht die letzte Parallele: Auch die Namen scheinen zumindest teilweise recycelt worden zu sein.

kicker eSport wurde von EA SPORTS zum Reveal-Event nach Amsterdam eingeladen. Dafür haben alle teilnehmenden Medien eine Erstattung der Reisekosten von EA erhalten.

"Finesse Shot", "Speed Dribbler" oder "Power Header" werden PlayStyles - waren in FIFA 23 aber auch schon Traits. Ob die Eigenschaften erhalten bleiben oder den neuen Spielstilen weichen, ist noch nicht bestätigt. Anhand der Überschneidungen ist eine Ablösung anzunehmen. Sinnvoll dürfte ein Tausch nur werden, wenn EA SPORTS die PlayStyles wirklich zur spürbaren Individualisierung nutzt. Ansonsten käme das neue Feature wohl lediglich einem Rebranding mit stärkerem Einfluss gleich.