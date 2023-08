EA SPORTS FC 24: Nicht mehr nur Spieler managen - sondern auch Coaches

Der Karrieremodus von EA SPORTS FC 24 wird für Manager nicht nur die Betreuung des Spielerkaders mit sich bringen - sondern einen ganzen Stab von Coaches. Wie können die neuen Assistenten den Erfolg maximieren?

Fußball ist Mannschaftssport. Diese universelle Wahrheit wird in EA SPORTS FC 24 auch für die Traineraufgaben gelten. Im Karrieremodus werden den Fans im kommenden Titel diverse Coaches zur Verfügung stehen, die sie in einem wohl recht komplexen System unterstützen werden. Dafür werden zunächst alle Mannschaften in vier Abteilungen unterteilt: Angriff, Mittelfeld, Verteidigung und Tor. Die virtuellen Spieler werden diesen Departments positionsabhängig zugeordnet.

Diese Einteilung erfolgt über den Profikader hinaus auch für die Nachwuchsakademie - ausgenommen sind lediglich Leihspieler. Die Coaches werden wiederum von Manager einer Abteilung zugewiesen. Die neuen Assistenztrainer verfügen grundsätzlich über zwei Dimensionen: "Taktisches Wissen" und "Spielerentwicklung". Erstere Dimension weist drei Level auf, auf denen sich die Coaches befinden können.

Coaches kriegen natürlich auch Gehalt - offenbar abhängig vom Wissens-Level. EA SPORTS

Die meisten Trainer starten als "Novize", können sich anschließend zur "Versiert"-Stufe hocharbeiten und avancieren letztlich zu "Experten". Die Bewertung der Coaches basiert jeweils auf ihrem "Taktischen Wissen" hinsichtlich der vom Manager gewählten "Taktischen Vision". Der Aufstieg innerhalb der Stufen geschieht über das Sammeln von XP. Die Erfahrungspunkte werden verliehen, wenn Partien absolviert - vor allem gewonnen - werden.

Maximal neun Upgrades für Attribute pro Coach

Nach der Auswahl einer "Taktischen Vision" und der Verteilung der Coaches in die Abteilungen wird automatisch derjenige Trainer zum "Department-Chef", der über das höchste entsprechende Wissen verfügt. Durch sein Wissen wird definiert, wie viele Attribute von Spielern der jeweiligen Abteilungen gesteigert werden. Novizen können bis zu drei Attribute beeinflussen, bei Experten sind es maximal neun.

Welche Werte mit Upgrades versehen werden, entscheidet sich über die "Taktische Vision" des Managers und die genaue Position des Spielers. Ein Flügelspiel-Coach kann Verbesserungen für Flanken, Sprintgeschwindigkeit, Beschleunigung, und Dribbling bescheren - das gilt jedoch ausschließlich für Flügelstürmer. Bei Mittelstürmern wiederum können Stärke, Kopfball, Schusskraft, Sprungkraft oder Abschluss profitieren.

Am Beispiel Erling Haaland ist zu sehen, wie die Attribute gesteigert werden können. EA SPORTS

Ist hingegen ein Coach für Konterangriffe der "Department-Chef", können bei Mittelstürmern auch Dribbling, Ballkontrolle oder Sprintgeschwindigkeit ansteigen. Während die Anzahl der Upgrades wie erwähnt vom Wissen dieses Trainers abhängt, wird die Höhe der Steigerung über den Spieler definiert - respektive durch seine "Sharpness".

Das Team bis zur "Idealen Qualität" entwickeln

Bei der Spielerentwicklung ist die "Qualität" der Coaches ausschlaggebend für den Erfolg. Diese wird über Sterne dargestellt. Die Skala reicht von eins bis fünf und wird spezifisch für alle Departments angezeigt. Der übergeordnete Wert einer Abteilung ist die "Erreichte Qualität", die durch Addition der einzelnen Sterne der Trainer ermittelt wird. Hierfür wird EA SPORTS im Karrieremodus eine Zielvorgabe an die Hand geben.

Jeder Coach besitzt einen Sterne-Wert für die verschiedenen Abteilungen. EA SPORTS

Die "Ideale Qualität" wird durch die Anzahl der virtuellen Profis in der Abteilung, deren Overall-Ratings sowie Potenziale festgelegt. Der maximale Boost im Spielerentwicklungsplan kann nur erreicht werden, insofern diese Hürde gemeistert wird. Natürlich ist die "Ideale Qualität" auch dynamisch: Verpflichten die Manager einen neuen Spieler, verändern dessen Voraussetzungen die Vorgabe.

Das System, in dem die Coaches verwaltet werden, hält nur eine limitierte Anzahl an offenen Stellen parat. Abhängig ist diese vom "Wert" des Klubs. Wird am Ende einer Saison jedoch ein starkes Manager-Rating erreicht, können neue Jobs im Trainerteam genehmigt werden. Die Liste der Coaches auf dem Markt wird periodisch geupdatet. Über Filter-Faktoren wie "Taktische Vision", Wissen oder spezifische Skills kann eine Wunschliste inklusive Mitteilungsfunktion erstellt werden.