EA SPORTS FC 24: Mobile-Beta gestartet - limitiert nach Ländern und Link-Drop

EA SPORTS hat den Start der Mobile-Beta zu EA SPORTS FC am Dienstag offiziell kommuniziert. Die Spieler können sich einen ersten Eindruck vom FIFA-23-Nachfolger machen - allerdings unter gewissen Voraussetzungen.

Zumindest am Handy ist EA SPORTS FC 24 für manche Fans bereits spielbar - in der Mobile-Beta-Version. Der Entwickler verspricht unter anderem "neue Gameplay-Features und - Steuerungsmechanismen, Anpassungsmöglichkeiten für Locker Room sowie Upgrades für die Menüs und Spielerdetails". Die Vorab-Variante ist sowohl für Android-Nutzer als auch für iOS-User verfügbar, geht aber mit gewissen Limitierungen einher.

Für Android kann die Mobile-Beta nur in Australien, Kanada, Malaysia und Rumänien gespielt werden. Zur erfolgreichen Nutzung von VPNs, um das jeweilige Herkunftsland entsprechend zu ändern, besteht in der Community noch Uneinigkeit. Für iOS wird die Beta am Mittwoch veröffentlicht. Die Spieler können über Links teilnehmen, die EA SPORTS im Laufe des Tages via Twitter veröffentlichen will - natürlich in limitierter Anzahl.

Konsolen-Beta schon nächste Woche?

Über die Mobile-Version hinaus kursieren zahlreiche Gerüchte zum Auftakt der Closed Beta für Konsolen. Anhand einiger authentisch wirkender Screenshots soll der Startschuss in der kommenden Woche erfolgen. Der 9. August gilt für diverse Influencer und Content Creator als wahrscheinlichstes Datum. Beinhalten soll die Closed Beta den Karriere- und den Anstoßmodus von EA SPORTS FC 24 - ein Pre-Load ist wohl möglich.

An den Konsolen nimmt EA SPORTS die Auswahl der Spieler aber offenbar selbst vor. Unter den wenigen Auserwählten sollen sich hauptsächlich Personen aus den USA und dem Vereinigten Königreich befinden. Zudem sei die Closed Beta auf Next-Gen-Plattformen beschränkt. Der Publisher dürfte in den nächsten Tagen weitere Informationen bezüglich der baldigen Testphase veröffentlichen.