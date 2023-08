EA SPORTS FC 24: Mit "Taktischen Visionen" das Spiel diktieren

Mit sieben Spielphilosophien sollen die virtuellen Manager im Karrieremodus dem Team ihren Stempel aufdrücken können.

Gegenpressing à la Jürgen Klopp oder doch den Bus vor dem Tor parken? Im Karrieremodus von EA SPORTS FC 24 haben künftige virtuelle Manager die Qual der Wahl. Sieben Spielphilosophien stehen im neuen Ableger der Fußball-Simulation zur Verfügung: "Standard, Flügelspiel, Tiki-Taka, Konterspiel, Gegenpressing, Kick & Rush, Park the Bus."

Von Defensivkünstlern und Pressingmonstern

In Letzterem, dem Park the Bus, steht die Defensive im Fokus. Diese Spielweise zeichnet sich durch eine kompromisslose Defensive aus, die sehr tief steht. Ebenenfalls eher auf das Verteidigen konzentriert ist das Konterspiel. Auch hier stehen die Reihen tief, Risiko wird eher vermieden. Ist der Ball jedoch erobert, soll es in Windeseile in Richtung des gegnerischen Strafraums gehen.

Etwas missverständlich ist das Gegenpressing. Richtigerweise beschreibt der Entwickler damit das Verhalten nach einem Ballverlust, nämlich diesen durch hohes Pressing sofort wieder zu erobern. Allerdings ist das keine Spielweise. Die Idee der hoch stehenden Linien und des Pressings à la Jürgen Klopp wäre das Forechecking.

Zwischen Passstafetten und Langholz

So wie Jürgen Klopp diesen Spielstil prägt, war der FC Barcelona und die spanische Nationalmannschaft der Inbegriff des Tiki-Tika. Ein Stil, der auf Kurzpässe ausgelegt ist. Wer es schnörkelloser möchte, kann das Kick & Rush nutzen. Hier ist es wichtig, vor allem im Sturm auf Akteure mit viel Kraft und guter Athletik zu setzen, denn deren Aufgabe ist es, den langen Ball nach vorne fest zu machen und zu verteilen.

Wie der Name beim Flügelspiel suggeriert, soll bei diesem die gesamte Breite des Feldes genutzt werden. Hinterlaufende Außenverteidiger können dabei für zusätzliche Gefahr sorgen. Wer sich nicht mit einem dieser Stile identifizieren kann oder noch unentschlossen ist, kann zunächst Standard auswählen. "Ein ausgewogener Ansatz für das Spiel, der sich darauf konzentriert, eine Form beizubehalten, die Ihnen hilft, defensiv stark zu bleiben und dennoch eine Gefahr nach vorne zu bieten", wie es im Deep Dive des Entwicklers heißt.

Bis auf Standard basiert jede dieser Philosophien auf Voreinstellungen in Taktik und Anweisungen. Allerdings sind nicht alle in Stein gemeißelt. Im Flügelspiel lässt sich zum Beispiel die Breite feinjustieren. Allerdings lässt sich nichts Gegensätzliches einstellen - in dem Falle, dass die Flügelspieler eher ins Zentrum rücken.

Scouting-System angepasst

In diesem Zuge hat EA SPORTS auch das Scouting-System angepasst. Künftig kann zu den bekannten Parametern nach Spielern gesucht werden, die in die taktische Ausrichtung passen. Hierbei konzentriert sich der virtuelle Scout dann auf für die jeweilige Ausrichtung wichtige Attribute. Konkret heißt das: Bei einem zentralen Mittelfeldspieler, der für das Tiki-Taka verpflichtet werden soll, achtet der Scout auf gute Werte bei Ballkontrolle, Kurzpassspiel und Stellungsspiel. Sind diese "nicht gut", werden die Akteure nicht in den Bericht aufgenommen.

Die neuen Suchparameter. EA SPORTS

Außerdem gibt es zwei weitere Filter: Allgemeine Kondition und PlayStyles. Tatsächlich hat Erstere nichts mit Ausdauer zu tun, sondern bestimmt die Qualität des Akteurs, "die von Backup bis Weltklasse" reicht. Wahrscheinlich hat dies auch mit den vorher genannten Attributen zu tun, sodass näher eingegrenzt werden kann, was als "gut" oder "nicht gut" durchgeht.

PlayStyles ist eines der großen Zugpferde bei den Neuerungen des Gameplays. Näheres dazu haben wir gesondert erläutert.