EA SPORTS FC 24: Mit Precision Shooting und neuen Laufwegen zum Torerfolg

EA SPORTS FC 24 verspricht einige Neuerungen. Unter anderem soll das Offensivspiel variabler werden. Wir verraten, was der Entwickler vorhat.

Damit ihr Tore wie am Fließband schießen könnt, hat EA SPORTS FC 24 einige Neuerungen im Gepäck. EA SPORTS

Tore, Tore, Tore - dafür steht Erling Haaland im Weltfußball derzeit wie kaum ein Zweiter. Dass EA SPORTS mächtig an den Möglichkeiten schrauben möchte, Tore zu erzielen, macht ob der Wahl des Norwegers als Cover Star von EA SPORTS FC 24 also nur Sinn. Doch was genau hat der Entwickler vor des Gegners Tor geplant? Wir klären auf.

"Precision Shooting" belohnt Zielfähigkeit

Die größte Neuerung in FC 24 dürfte wohl das "Precision Shooting" sein, eine gänzlich neue Schuss-Mechanik. Diese baut auf semi-unterstützten Schüssen auf, kann in den Steuerungs-Einstellungen unter "Schusshilfe" aktiviert werden und soll "Spieler und ihre Zielfähigkeit mit konsistenteren Abschluss-Ergebnissen" belohnen. Heiß konkret: Je präziser ihr zielt, desto gefährlicher fliegt der Ball auf den Kasten.

Um abschätzen zu können, wohin man zielt, wird es in den "Trainer"-Einstellungen eine Anzeige-Option geben. Aktiviert ihr diese, taucht unter eurem Akteur ein Indikator auf, sobald ihr abzieht. Dieser verrät euch, wohin genau ihr zielt und soll dabei helfen, genauer das gewünschte Ziel zu treffen. Gelingt dies, sei die Genauigkeit des Precision Shooting im Vergleich zu einem semi-unterstützten Abschluss "stark erhöht", wobei eine genauere Angabe hinsichtlich der Steigerung ausbleibt.

Zum Teil ausgenommen sind davon Direktabnahmen "in der Nähe des Fünfmeterraums". Hier greift euch das Spiel etwas mehr unter die Arme, "damit ihr in dem Sekundenbruchteil, den ihr habt, um euren Schuss abzugeben, nicht genau so präzise sein müsst".

Kopfbälle forcieren und blitzschnell abschließen

Precision Shooting ist aber mitnichten die einzige neue Abschluss-Mechanik in FC 24. Ebenfalls neu dabei: "Headers on Demand" und "Quick Release Shots". Erstgenanntes Update gibt euch die Möglichkeit, einen Kopfball zu forcieren. Drückt ihr gleichzeitig L2 und R2 (LB und RB auf der Xbox) und die Schusstaste, setzt euer Angreifer immer zum Kopfball an, solang das Spielgerät einen Meter über der Grasnarbe oder höher unterwegs ist.

Die "Quick Release Shots" dienen derweil dazu, möglichst schnell abzuziehen. Sie sind nur im gegnerischen Sechzehner verfügbar und werden automatisch ausgeführt, wenn ihr den Schuss weniger als 30 Prozent der Schusskraftanzeige aufladet. Führt ihr einen solchen schnellen Abschluss aus, "wird euer Spieler versuchen, den Schuss mit der frühestmöglichen Animation abzugeben".

Shot Cancels 2.0

Für die Trickser unter euch dürften zudem die neuen Shot Cancels in Skillmoves von Interesse sein. War es bisher durch das Drücken von R2 und L2 beziehungsweise RB und LB lediglich möglich, einen aufgeladenen Schuss abzubrechen, um Gegner zu irritieren, gibt es nun deutlich mehr Spielereien. Denn nach dem Aufladen eines Schusses habt ihr in FC 24 "ein kurzes Fenster", um mit dem rechten Stick aus der Ausholbewegung direkt in "eine Vielzahl von Skillmoves" überzugehen. Um welche Skillmoves es sich konkret handelt, ließ EA SPORTS offen.

In eine ähnliche Kerbe schlägt ein neues Feature der Power Shots. Diese besonders harten Abschlüsse wurden mit FIFA 23 eingeführt. In FC 24 werdet ihr nun in der Lage sein, in der Abschlussbewegung zu einer anderen Schussart zu wechseln. Genauer gesagt sind damit Lupfer und Schlenzer, auch Finesse Shots, gemeint. Ladet hierfür zunächst regulär einen Power Shot auf, indem ihr L1, R1 (LT und RT) sowie die Schusstaste drückt. Anschließend drückt ihr ein weiteres Mal L1 beziehungsweise LT für einen Lupfer respektive R1 oder RT für einen Finesse Shot, um diesen statt des Power Shots auszuführen.

KI erhält Offensiv-Upgrade über den gesamten Platz

Zu guter Letzt wird auch am Positionsspiel eurer KI-Kollegen gefeilt. Einerseits sollen die computergesteuerten Angreifer sich nun besser im gegnerischen Sechzehner positionieren. "Diagonal Runs" sollen zudem "entscheidendere Laufwege" bieten, "um durch Lücken in der Defensive zu brechen" - wobei gleichzeitig noch mehr darauf geachtet wird, Abseitsstellungen zu vermeiden.

Außerdem reagiert eure Hintermannschaft akkurater auf euer Offensivspiel. Stößt etwa ein Außenverteidiger eurer Viererkette vor, verschieben die verbliebenen drei Kollegen in Richtung der verwaisten Flanke, um für eine angemessene Restverteidigung zu sorgen. Schickt ihr beide Außenverteidiger mit nach vorne, könnt ihr mit einem defensiven Mittelfeldspieler für eine Dreierabsicherung sorgen. Verpasst ihm dafür die taktische Anweisung "In Verteidigung absinken" und schon rutscht er zwischen die nun breiter stehenden Innenverteidiger.