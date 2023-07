EA SPORTS FC 24: Mehr Realismus durch PlayStyles und verbesserte Engine?

EA SPORTS will einen weiteren Schritt hin zum echten Sport machen. Zusätzlich zu Hypermotion V sollen PlayStyles und eine verbesserte Version der Frostbite-Engine für mehr Realismus sorgen.

Am Donnerstag wurde offiziell die Zeit von EA SPORTS FC 24 eingeläutet. In Amsterdam ließ Entwickler EA SPORTS den Vorhang fallen und gab erste Einblicke in das Spiel - samt erstem Gameplay-Trailer. Bekannt wurde unter anderem, dass Erling Haaland das Cover des FIFA-23-Nachfolgers zieren wird. Außerdem gibt es im ersten Spiel nach der FIFA-Ära eine kleine Sensation: Spielerinnen in Ultimate Team. Auch die Frauen-Bundesliga ist dabei vertreten.

Was das Gameplay betrifft, gab der Entwickler ebenfalls erste Informationen. Neu sind PlayStyles, die von Opta optimiert werden. In der Mitteilung heißt es, dass dieses Feature "den SpielerInnen einzigartige Fähigkeiten" verleihe, die ihr Spiel authentischer machen sollen. Genaueres darüber wird im Deep Dive erläutert, welcher bald erscheinen soll.

Verbesserte Engine verspricht "lebensechte Detailtreue"

Zusätzlich zu PlayStyles soll eine "verbesserte Frostbite-Engine" dem Spiel "eine lebensechte Detailtreue" geben und für "ein noch intensiveres Spielerlebnis durch überarbeitete Spielermodelle, flüssigere Animationen und sichtbar einzigartige Merkmale" sorgen. "Trikots bewegen sich wie reale Materialien und reagieren auf die Schritte der SpielerInnen, verändern sich bei Richtungswechseln und fließen mit ihnen mit, während sie spielen", heißt es in der Mitteilung.

"Unsere Mission ist es, die Fans noch näher an den weltweiten Fußball heranzuführen", sagt Nick Wlodyka, Senior Vice President und General Manager von EA SPORTS FC. Das Spiel "nutzt neue Gameplay-Technologien, um die realistischste Ausdrucksform des Fußballs zu schaffen, die wir je geschaffen haben".

Founders-Status belohnt jene, die "zu Beginn" dabei sind

Zusätzlich zu neuen Gameplay-Features kündigte EA SPORTS den Founders-Status, der Fans belohnen soll, "die zu Beginn der neuen Ära" dabei sind. Konkret heißt das: Wer EAFC24 bis zum 1. November 2023 spielt, wird "FC-Gründer" und erhält Vorteile, "darunter ein exklusives Gründerabzeichen und ein Trikot, um ihren Status für die kommenden Jahre zu repräsentieren."

Wie am Donnerstag bekannt wurde, erscheint EA SPORTS FC 24 am 29. September auf der PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S und One sowie Nintendo Switch und dem PC. Wie in den Jahren zuvor gibt es auch zum neuen Ableger Möglichkeiten, die Fußball-Simulation noch vor Release zu spielen.