EA SPORTS FC 24: Mehr Abwechslung für Elfmeter und Freistöße

Ein gelungener Standard kann im Fußball über Sieg und Niederlage entscheiden. EA SPORTS FC 24 führt neue Wege ein, um den ruhenden Ball zum Erfolg zu nutzen.

Ein gelungener Freistoß ist eine Kunst für sich. Den Ball über die Mauer zu zirkeln und ihn unerreichbar für den Torwart zu platzieren, gelingt nur den wenigsten Spielern so gut wie Lionel Messi, der sich unlängst per beeindruckendem Standard bei seinem neuen Klub Inter Miami einführte. In EA SPORTS FC könnte es ähnlich schöne Treffer zu bejubeln geben. Denn Freistöße erhalten einige kleine, aber feine Verbesserungen.

Freistöße mit mehr Power und Effet

Konkret geht es dabei um die Stärke und Flugkurve der Standards. Die Power der ruhenden Bälle wird in FC 24 grundsätzlich erhöht. Dies gilt für Flanken wie direkte Abschlüsse. So auch die Anpassungen des Flugverhaltens. Freistöße sollen nun größere Biegungen vollführen können und stärker absinken. Euer Input in Sachen Effet wird also noch wichtiger. Insgesamt soll dies dazu führen, dass es "mehr Möglichkeiten" für das Flanken bei tiefen Freistößen gibt und "mehr Schussarten aus verschiedenen Distanzen brauchbar werden".

Neu ist zudem, dass Hereingaben mit dem Außenrist vollführt werden können. Wollt ihr also von dem rechten Flügel eine Freistoßflanke in den Sechzehner schlagen, die sich vom Tor weg dreht, müsst ihr nicht mehr zwangsläufig zu einem Rechtsfuß greifen. Stattdessen könnt ihr das Leder auch in bester Roberto-Carlos-Manier mit dem linken Außenrist in den Strafraum bugsieren. Ob sich diese Änderung auch auf Eckbälle bezieht, ließ EA SPORTS offen.

Strafstöße stellen Torhüter vor die Wahl

Mehr Variabilität gibt es jedoch nicht nur bei Freistößen, auch Elfmeter werden in der neuen Fußballsimulation an Vielfalt gewinnen - zumindest aus Sicht der Keeper. Kontrolliert ihr nämlich den Schlussmann, habt ihr es zukünftig schwerer. Bisher musste der Torhüter lediglich zwischen drei Optionen wählen: Links, rechts oder der Mitte. Die Höhe des Abschlusses hatte dabei keinen Einfluss auf die Parade. Wählte man das richtige Eck, folgte eine passende Animation - ob der Ball flach am Pfosten einschlug, oder sich in den Giebel drehte.

In FC 24 ist damit Schluss. Während die Mitte unangetastet bleibt, teilen sich beide Seiten nun auf jeweils zwei sogenannte "Save Zones" auf. Eine für hohe Schüsse und eine für flache. Wollt ihr nun also einen hoch geschossenen Strafstoß in einem Eck parieren, müsst ihr entsprechend nach links oder rechts oben steuern. Selbiges gilt für flache Versuche. Nur bei halbhohen Versuchen ist es weiterhin unerheblich, ob ihr nach unten oder oben steuert. Denn die beiden Zonen überlappen sich auf halber Höhe des Tores.

Keeper haben bei Strafstößen in FC 24 die Qual der Wahl. EA SPORTS

Zu guter Letzt dürfen sich einige Topstars des Sports, darunter Cover-Star Erling Haaland, über neue Anlauf-Animationen freuen. Eine Form der Authentizität, die es auch für eure selbst erstellten Spieler geben wird. In der Spielerkarriere, Pro Clubs und VOLTA könnt ihr eurem virtuellen Abbild neue Anläufe verpassen - allerdings nur auf der aktuellen Konsolengeneration (PlayStation 5, Xbox X|S) und dem PC.