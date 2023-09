EA SPORTS FC 24: Mason Greenwood vor Rückkehr - aber noch nicht komplett

Die Anklagen gegen Mason Greenwood wurden fallen gelassen, er hat einen neuen Verein. Also soll ihm EA SPORTS FC 24 einem Medienbericht zufolge auch zum virtuellen Comeback verhelfen - jedoch nicht gleich in allen Modi.

Greenwood im Trikot seines neuen Vereins - auch bald in EA SPORTS FC 24. IMAGO/ZUMA Wire

FIFA 22 war die letzte Fußball-Simulation aus dem Hause EA SPORTS, in der Mason Greenwood nach Release noch einige Monate zu spielen war. Der Entwickler reagierte zügig auf seine Suspendierung bei Manchester United und die anschließende Festnahme im Januar 2022. Kurz darauf wurde der Engländer aus dem Spiel entfernt. In EA SPORTS FC 24 soll mehr als anderthalb Jahre später die Rolle rückwärts folgen. So berichtet es zumindest der englische "Mirror".

Dort habe man bei EA SPORTS selbst nachgefragt. Der Publisher soll daraufhin die Entscheidung mit der authentischen Abbildung der realen "aktiven Kader der Teams und Klubs" erläutert haben. Und weil Greenwood inzwischen "ein Teil des Kaders des FC Getafe" ist, werde er "in FC 24 inkludiert".

Das gilt aber nicht sofort für alle Modi: "Da Greenwood am letzten Tag der Bearbeitung der endgültigen Team- und Spielerdaten noch nicht Teil eines aktiven Kaders war, wird er zum Start nicht in Ultimate Team erscheinen." Was natürlich nicht bedeutet, dass der 21-Jährige im weiteren Verlauf der Saison nicht auch im beliebten Online-Modus zurückkehren könnte.

Ermittlungen eingestellt, für ein Jahr nach Spanien

Greenwood hat seit Januar 2022 kein Profi-Fußballspiel mehr absolviert. Nach schweren Vorwürfen durch seine Lebensgefährtin war der Angreifer festgenommen worden. Die darauffolgenden Anklagen: versuchte Vergewaltigung und Körperverletzung. Diese wurden jedoch im Februar 2023 fallengelassen, die Ermittlungen eingestellt - rund neun Monate vor der geplanten Verhandlung.

Die britische Justiz sah "keine realistische Aussicht auf eine Verurteilung" mehr. Dazu geführt habe laut der Staatsanwaltschaft Crown Prosecution Service "eine Kombination aus dem Rückzug wichtiger Zeugen und neuem Material, das bekannt wurde". Bei Manchester United hatte Greenwood dennoch keine Zukunft mehr. Anfang September unterschrieb er einen Einjahresvertrag bei Getafe.