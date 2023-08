EA SPORTS FC 24: Kürzere Squad-Battles-Partien, neuer Doppel-Walkout

Icons, Menü, Squad Battles: Nebst den großen innovativen Zugpferden wie Frauen in Ultimate Team oder Evolutions gibt es weitere kleinere Änderungen zu EA SPORTS FC 24 im Modus mit den Sammelkarten.

In Ultimate Team von EA SPORTS FC 24 stehen einige bahnbrechende Änderungen bevor. Bewertungen von Karten lassen sich mittels Evolutions steigern - allerdings könnte das auch einen faden Beigeschmack haben. Zudem werden erstmals gemeinsam Frauen und Männer spielbar sein.

Im ersten Ableger der Post-FIFA-Lizenz-Ära wird es aber auch eine Reihe optischer Änderungen im Spielmodus mit den Sammelkarten geben. Unter anderem ein komplett neues Karten-Design: Die Fläche des Spielerbilds ist deutlich vergrößert, da die Attribute nicht mehr in zwei Dreiergruppen, sondern auf einer Linie angeordnet sind. Klub, Liga und Nationalität sind in dieser Reihenfolge darunter gehängt. Der Chemie-Style ist künftig unter dem Rating und der Position. Für bestimmte Promo-Items wird es zudem animierte Ränder geben, "die das Design zum Leben erwecken", schreibt der Publisher in seinem Deep Dive. Zudem wird erstmals auch ein Doppel-Walkout zu sehen sein.

Zum ersten und gleichzeitig auch zum letzten Mal gab es in FIFA 23 die Positionsmodifikatoren. Zwar können auch in EA SPORTS FC 24 Spieler mehrere Positionen haben, jedoch braucht kein Item mehr, um die Änderung durchzuführen. Künftig wechselt die Karte automatisch, wenn man zum Beispiel einen linken Mittelfeldspieler, der auch als linker Flügelspieler agieren kann, dorthin bewegt.

Apropos Positionen: Wer sich seine Mannschaft zusammenstellt und dabei auf die sogenannten Dreamsquad-Items zur Veranschaulichung setzt, bekommt nun die Möglichkeit, sowohl primäre als auch alternative Positionen zu nutzen. Bisher funktionierte nur Ersteres. Zudem werden beim Absolvieren von Squad Building Challenges (SBCs) Leihobjekte in der Suche verborgen. Diese können nämlich nicht eingetauscht werden.

Aufgrund des neuen Chemie-Systems in FIFA 23 waren Heroes plötzlich konstruktiver als Ikonen. In FC 24 wird es zum Start "nur eine einzige Basis-Version geben, die sich an den Heroes-Items und normalen Profi-Items orientiert". Bedeutet: Jede Icon eines Teams leistet nun einen zusätzlichen Chemie-Beitrag zu jeder Liga, die im Kader vertreten ist. Fügt man zwei Ikonen hinzu, "sind das zwei Chemie-Beiträge, die für jede Liga mindestens einen Chemiepunkt garantieren. Dieser Ligabeitrag kommt zur Chemie der Nation hinzu".

Im Laufe der Zeit werde es dennoch weitere Kampagnen der Heroes und Icons geben. Welche das sind und ob das bisherige System der Base-, Mid- und Prime-Icons damit endet, wird nicht bestätigt. Überarbeitet wurde generell auch das Menü. So gibt es einen "Schnellschalter", mit dem nahtlos in die unterschiedlichen Kategorien umgeschaltet werden kann.

Bezüglich Squad Battles nahm sich EA SPORTS den Wünschen der Community an. Schon seit Längerem wurde gefordert, die Spielzeit der Partien zu verkürzen - was in FC 24 geschehen wird. Anstelle von sechs Minuten Halbzeitlänge wird nur noch vier Minuten pro Hälfte angetreten.