EA SPORTS FC 24: Keine Spezialkarte für ersten Bundesliga-POTM

Die Wahl zum ersten Bundesliga-POTM der neuen Saison ist eröffnet. Wer wird Spieler des Monats August? Auswirkungen auf Ultimate Team in EA SPORTS FC 24 wird das Ergebnis nicht haben - es gibt keine Spezialkarte.

Der Spieler des Monats August (POTM) der Bundesliga erhält kein Inform-Objekt für den Ultimate-Team-Modus von EA SPORTS FC 24. Die Bestätigung dessen verbirgt sich am Ende des Kandidaten-Videos, das das deutsche Oberhaus veröffentlicht hat. In den vergangenen Jahren waren die ersten POTMs der Saison und ihre mögliche Integration in FUT oftmals ein kleines Mysterium gewesen. Diesmal wird vorab schon für Klarheit gesorgt.

Das Voting findet dennoch auf der entsprechenden POTM-Unterseite von EA SPORTS statt. Dort ist wiederum kein Vermerk hinsichtlich Ultimate Team zu finden. Die wichtigste Erkenntnis für Anhänger des virtuellen Fußballs: Die POTM-Karten werden in EA SPORTS FC 24 zurückkehren. Nur noch nicht für August.

Bayern-Doppelpack mit Kane und Davies

Zur Wahl stehen im deutschen Fußball-Oberhaus wie üblich sechs Spieler. Vier von ihnen zeichnen sich durch ihre Treffsicherheit früh in der Saison aus. Harry Kane erzielte zusätzlich zu einer Vorarbeit drei Tore in seinen beiden ersten Bundesliga-Partien. Übertroffen wurde der Königstransfer der Bayern dahingehend nur vom Wolfsburger Jonas Wind und vom Unioner Kevin Behrens, die an den Spieltagen eins und zwei jeweils viermal trafen.

Victor Boniface von Bayer Leverkusen erzielte hingegen zwei Treffer und bereitet einen weiteren vor. Nicht berücksichtigt wurde Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart, der im August wie Kane dreimal erfolgreich war. Abgerundet wird die Auswahl durch die beiden Außenverteidiger Alphonso Davies (FC Bayern München) und Benjamin Henrichs (RB Leipzig). Der Kanadier lieferte drei Vorlagen, der DFB-Nationalspieler ein Tor und einen Assist.

Gerade bei der Aussicht auf Davies als Bundesliga-POTM dürften einige Fans um die ausbleibende Spezialkarte trauern. In FIFA 23 verfügte der Defensivmann als Goldobjekt über ein Tempo von 94. In EA SPORTS FC 24 dürfte sich das maximal geringfügig ändern. Ein frühes Inform-Item des Bayern-Profis mit verbesserter Geschwindigkeit wäre wohl ein Top-Kandidat für eine geschwindigkeitslastige Meta geworden. Zudem waren POTMs bislang stets via SBC freizuschalten.