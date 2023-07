EA SPORTS FC 24: Hypermotion-Revolution - V soll zum Gameplay-Changer werden

Der Begriff "Gamechanger" fiel während der Enthüllung von EA SPORTS FC 24 diverse Male. Am ehesten trifft das beim FIFA-23-Nachfolger auf "Hypermotion V" zu. Warum sich Haaland wirklich wie Haaland anfühlen soll.

Erling Haaland soll in EA SPORTS FC 24 so realistisch wie nie zuvor abgebildet werden. EA SPORTS

Hypermotion 2 ist Schnee von gestern, Hypermotion V übernimmt in EA SPORTS FC 24 die Gameplay-Erfahrung. Das V steht für "Volumetric Capture" - und könnte zum großen Gamechanger der Fußball-Simulation werden. Zumindest wenn es nach dem Entwickler geht. EA wurde beim Reveal-Event in Amsterdam nicht müde, die Bedeutung der Hypermotion-Weiterentwicklung zu betonen. Doch was ist überhaupt neu?

Durch "Volumetric Capture" werden Motion-Capture-Anzüge quasi obsolet. Mit Hypermotion V kann EA SPORTS die Animationen direkt aus prominenten Live-Spielen kreieren. Die Bewegungen der Spieler werden durch 3D-Kameras erfasst, anschließend verarbeitet und abgebildet. Mehr als 180 Profi-Partien des Frauen- und Männerfußballs will der Publisher auf diese Art begleitet haben - über 1,3 Milliarden Frames an Daten wurden gesammelt.

Der Übergang zu Volumetric Capture ist einer der größten Schritte, die die Fans für lange Zeit sehen werden. Sam Rivera, Senior Producer von EA SPORTS FC 24

"Der Übergang zu Volumetic Capture ist einer der größten Schritte, die die Fans für lange Zeit sehen werden", meinte Senior Producer Sam Rivera gegenüber kicker eSport. "Wir waren jahrelang darauf beschränkt, in die Motion-Capture-Studios zu gehen. Und wenn wir mal auf dem Rasen waren, konnten wir keinen Haaland oder Mbappé capturen." Das ändert sich mit Hypermotion V: Die besten Spieler sollen in ihren individuellen Bewegungsabläufen deutlich realistischer dargestellt werden.

Hypermotion V verspricht realitätsnahe Bewegungen der virtuellen Spieler. EA SPORTS

Das Paradebeispiel liefert der Gameplay-Trailer. Haalands akrobatischer 2:1-Siegtreffer in der vergangenen Champions-League-Saison gegen Borussia Dortmund ist dort detailgetreu nachgebaut. Natürlich bleibt abzuwarten, wie sehr sich dieses Feature im Spiel selbst bemerkbar macht. So viel sei aber schon mal gesagt: In einem unserer Testspiele in EA SPORTS FC 24 gelang uns ein ähnlicher Abschluss mit Haaland - wenn auch weniger präzise.

AI übernimmt sukzessive die Bewegungen

Ein weiterer Faktor des Strebens nach mehr Realismus ist die künstliche Intelligenz: Durch "AI Mimics" und "AI Hands" sollen sowohl die Gesichtsausdrücke als auch die Handbewegungen verbessert werden. Für das Mimik-Feature befinden sich laut Entwickler mehr als 1.200 Spieler in der Datenbank. Bei der Darstellung der Hände setzt EA SPORTS auf einen Algorithmus, der die Abläufe "organischer" gestalten soll. Das gilt ebenso für die Gelenke.

kicker eSport wurde von EA SPORTS zum Reveal-Event nach Amsterdam eingeladen. Dafür haben alle teilnehmenden Medien eine Erstattung der Reisekosten von EA erhalten.

Doch nicht nur die Profis und ihre verschiedenen Körperteile werden mit "Volumetric Capture" abgegriffen - auch das Spielgerät. Mit "AI True Flight Ball Physics" soll aus den realen Aufnahmen gelernt werden. Die verschiedenen Flugkurven des Balls werden entsprechend repliziert. Rivera sprach gegenüber kicker eSport von einer "automatisch realistischeren Spielerfahrung". Früher hätte jeweils ein Mensch die Flugkurven von Bällen einzeln programmieren müssen, so Rivera weiter. Hypermotion V sei schon seit 2018 in Konzeption - und nun ausgereift.

"Bestes Fußball-Erlebnis, das wir je bieten konnten"

Darüber hinaus präsentierte EA SPORTS in Amsterdam das "Kinetic Physical Play". Eine neue Abschirmphysik, die beim Verteidigen mit LT/L2 unterstützen und wohl vor allem Casual-Gamern eine Hilfestellung bieten soll. Auf ein neues Level gehievt wird zudem nicht nur Hypermotion V, sondern auch AcceleRATE - mit Version 2.0. Die Beschleunigungsfunktion, die in FIFA 23 ihre Premiere gefeiert hatte, erhält vier neue Archetypen.

"Controlled Lengthy", "Mostly Lengthy", "Controlled Explosive" und "Mostly Explosive" ergänzen die bisherige Auswahl aus "Lengthy", "Explosive" und "Controlled". Die Spieler dürfen auf mehr Balance zwischen den Stilen hoffen. In FIFA 23 war "Lengthy" zeitweise deutlich effektiver als die anderen beiden Archetypen. All diese Gameplay-Informationen dürften auch die Frage beantworten, ob EA SPORTS FC 24 realistische Simulation oder Arcade-Spiel werden soll.

Trotzdem haben wir nachgefragt: EA SPORTS FC' Vizepräsident David Jackson bezeichnete den Titel als "sehr realistische Simulation" und "bestes Fußball-Erlebnis, das wir je bieten konnten". Die Fans sollen schon bald "die Magie spüren, realen Fußball nachzuspielen". Große Worte schüren in der Regel große Erwartungen. Diesen muss sich EA SPORTS FC 24 stellen. Auf dem Papier scheint der FIFA-23-Nachfolger dank Hypermotion V & Co. gerüstet.

