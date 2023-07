EA SPORTS FC 24: Häme für Cover und Trailer - Benteke: "Mir wurde übel mitgespielt"

Ultimate-Edition-Cover und Reveal-Trailer zu EA SPORTS FC 24 haben für einigen Spott gesorgt. Auch Ex-Liverpool-Profi Christian Benteke meldete sich zu Wort - sogar mit einem Lösungsvorschlag.

"Mir wurde übel mitgespielt", verkündete Christian Benteke am Montagabend via Twitter. Der Belgier bezog sich auf einen Tweet des Nutzers 'FIFA 23 News', der einen Screenshot aus dem Reveal-Trailer zu EA SPORTS FC 24 zeigt. Der ehemalige Liverpool-Spieler steht neben Lorenzo Insigne, beide Profis werden in etwa gleich groß dargestellt. Dabei trennen Benteke und den Italiener in der Realität beinahe 30 Zentimeter.

Der Stürmer von D.C. United lieferte selbst direkt die Lösung mit: Benteke veröffentlichte ein Bild, auf dem sein virtuelles Pendant künstlich vergrößert worden ist - bis weit außerhalb des Screenshot-Ausschnitts. Das lachende Emoji am Ende seines ursprünglichen Tweets signalisiert, dass er EA SPORTS nicht allzu böse für die noch wenig detailgetreue Abbildung ist. Allerdings ist das Beispiel Benteke nur eines von vielen.

'TisiSchubech' haben "Angst" vor Ronaldinho

Im Zentrum der Häme und Kritik steht das Cover der Ultimate Edition von EA SPORTS FC 24. Besonders die digitalen Ebenbilder von Bukayo Saka, Ronaldinho, Andrea Pirlo und Marta bekamen ihr Fett weg. "Sieht aus, als hätte Pirlo eine Menge durchgemacht", meint Ex-FIFA-eSportler Ovidiu 'Ovvy' Patrascu via Twitter. Der Account der deutschen Influencer 'TisiSchubech' hat angesichts des virtuellen Ronaldinho sogar "Angst".

Die Darstellung des früheren brasilianischen Spielers veranlasste Content Creator 'Donk' dazu, einen Vergleich zu GTA: San Andreas anzustellen. Ihm zufolge ähnele Ronaldinho dem daraus stammenden Charakter "CJ" - das Spiel erschien 2004. Viele weitere User fühlen sich beim Cover eher an eine andere Reihe erinnert. "EA SPORTS FC 24 sieht wie ein furchtbarer DLC für Die Sims aus", meint etwa 'MoiDawg'.

Ein Fingerzeig in Richtung Arcade-Stil?

Selbst der UK-Account von Domino's Pizza sah sich berufen, sich zur Verpackung zu äußern. "Als ob du einige großartige Spieler bei Wish bestellt hättest", twitterte der britische Kanal der Fast-Food-Kette. Teils kam in der Community als Erklärung die Vermutung auf, dass es sich um einen Fingerzeig handelt. EA SPORTS FC 24 könnte nach der Trennung von der FIFA optisch stärker im Arcade-Stil daherkommen. Wichtig ist zudem bei aller Spekulation und allem Spott, dass es sich beim Trailer um eine frühe Version handelt.

Ebenfalls die Runde machte ein Screenshot aus dem Trailer, der wohl den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz zeigt - im womöglich neuen Trikot von Bayer 04 Leverkusen. Der Haken an der Sache: Die Werkself selbst hat das Dress für 2023/24 noch nicht vorgestellt. Zu Wort gemeldet haben sich die Rheinländer ob dieses ungewollten Leaks bislang nicht. Es könnte sich auch um eine Eigenkreation von EA SPORTS handeln. Aber seht selbst: Hier ist der erste Trailer inklusive Benteke-Insigne-Ansicht und Wirtz im neuen Trikot.