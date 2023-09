EA SPORTS FC 24 geht es langsamer an - Tempo im Abwärtstrend

Die Geschwindigkeit im Fokus: Dreht der Entwickler in EA SPORTS FC 24 am Tempo-Regler? Unsere kicker-eSport-Recherchen auf Grundlage der ersten Rating-Reveals für Ultimate Team enthüllen Überraschendes.

Wird die Geschwindigkeit auch in EA SPORTS FC 24 die Meta prägen? In den FIFA-Vorgängern war die Schnelligkeit eines der wichtigsten Attribute. Gerade Flügelstürmer oder Außenverteidiger mit weniger als 80 Punkten im Tempo wurden oft gar nicht erst berücksichtigt. Wie passt es da ins Bild, dass die besten Ultimate-Team-Karten im neuen Titel durchschnittlich an Schnelligkeit verlieren?

Diesen Schluss legen die ersten Reveals der Top-Goldkarten nahe. Zum Vergleich gegenüber Ultimate Team in FIFA 23 können nur die Herren-Ligen herangezogen werden - die Frauen sind schließlich neu. Besonders frappierend sind die Downgrades in der Saudi Pro League: Die 24 bestbewerteten Basis-Objekte verlieren insgesamt 39 Tempo-Punkte. Das sind im Schnitt mehr als anderthalb pro Karte.

Auch die Premier League wird gebremst

Nun lässt sich natürlich vermuten, dass die Items der zahlreichen Neuzugänge im Wüstenstaat aufgrund dieser Wechsel generell an Qualität einbüßen. Was tatsächlich richtig ist: Die Overall-Ratings der Top 24 der Saudi Pro League sanken unterm Strich um 27 Zähler. Zwar deutlich, aber nicht im selben Maße wie deren Geschwindigkeit. Die höchste Spielklasse des Königreichs ist darüber hinaus kein Einzelfall.

Auch die Spitzenobjekte der Premier League fegen in FC 24 zum Auftakt weniger flott über den virtuellen Rasen. Die besten 24 Goldkarten verlieren zusammen 29 Tempo-Punkte. Besonders hart erwischt es Bernardo Silva (-8) von Manchester City und Christopher Nkunku (-6) vom FC Chelsea. Arsenal-Durchstarter Bukayo Saka gewinnt zwar vier Zähler beim Overall-Rating - aber nur einen für die Schnelligkeit.

Starke Schwankungen beim FC Bayern

Weniger dramatisch ist es in den Top 24 aus La Liga (-11), MLS (-8) und Bundesliga (-4). Ein Minus ist es jeweils dennoch. Im spanischen Oberhaus fallen die drei Overall-Rating-Gewinner Vinicius Junior (+3), Antoine Griezmann (+5) und Federico Valverde (+4) ins Auge. Mehr Punkte für's Tempo erhält aus diesem Trio nur Letzterer - und auch nur einen Zähler.

In der Bundesliga liegt der Fokus in dieser Hinsicht auf dem FC Bayern München. Drei der ersten Karten des Rekordmeisters weisen deutlich veränderte Geschwindigkeiten auf. Jamal Musialas Goldobjekt legt um satte zehn Tempo-Zähler zu. Die Starter-Items von Thomas Müller (-10) und Matthijs de Ligt (-9) fallen in EA SPORTS FC 24 wiederum erheblich langsamer aus als noch in Ultimate Team von FIFA 23.

Will EA SPORTS die Meta beeinflussen?

Doch was könnte hinter diesem scheinbaren Abwärtstrend für das Tempo stecken? Insofern er denn beabsichtigt ist, könnte der Entwickler damit einen Umschwung in der Meta ankurbeln. Denn diese war - wie eingangs erwähnt - in der jüngeren Vergangenheit sehr auf Geschwindigkeit fixiert. Allerdings benötigt es zu einem echten Wechsel mehr als angepasste Werte. Das Zusammenspiel der einzelnen Attribute im Rahmen des Gameplays wird entscheidend. Es geht nicht allein um die Schnelligkeit auf dem Papier.

Die stärksten Basis-Items der Premier League hatten schon beim Übergang von FIFA 22 auf FIFA 23 im Schnitt diverse Tempo-Zähler verloren. In La Liga oder auch der Bundesliga hatte es sich hingegen die Waage gehalten - teils gab es eher noch ein kleines Plus. Ob sich die Entwicklung über EA SPORTS FC 24 in seiner Gesamtheit erstreckt, wird sich am Freitagabend herausstellen. Dann erscheint die vollständige Datenbank mit allen rund 18.000 Spielerobjekten zum Start von Ultimate Team.