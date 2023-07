EA SPORTS FC 24: Frauen in Ultimate Team - Inklusion mit Plan?

Frauen werden in EA SPORTS FC 24 ein Teil von Ultimate Team, erstmals sollen auch die Spielerinnen Karten erhalten. Wie die Integration gelingen soll, wie die Ratings vergeben werden - und worauf EA noch keine Antwort hat.

Warum sollte ich in Ultimate Team (UT) mit Blick auf den sportlichen Erfolg eine 1,73 Meter große Torhüterin aufstellen?

Diese Frage wollten wir von EA SPORTS beantwortet haben. Der Entwickler stellte im Rahmen des Reveal-Events in Amsterdam klar, dass "The World's Game" für alle ist - ein Zeichen der Inklusion und Gleichberechtigung. Die Spielerinnen werden Basis-Objekte sowie Spezialkarten über Promos erhalten und in allen UT-Modi auftauchen. Doch wie will EA dafür sorgen, dass Alisha Lehmann & Co. wirklich für die Teams der Spieler auflaufen?

Senior Producer Garreth Reeder stellte gegenüber kicker eSport die Philosophie hinter der Integration heraus: "Wir bewerten die Spielerinnen und Spieler im Vergleich zur Konkurrenz, auf die sie in der Realität treffen." Sticht eine Sam Kerr unter den Frauen ebenso hervor wie ein Erling Haaland unter den Männern, erhalten beide wohl auch ähnliche Ratings. So will EA SPORTS wohl gewährleisten, dass die weiblichen Profis ebenfalls gespielt werden.

"Es ist weniger eine Frage der Balance. Wir haben uns gefragt, wie gut sie in der realen Welt und in ihren Wettbewerben sind. Und lassen sie dann in Ultimate Team zusammen spielen", sagte Reeder weiter. Lead Producer Jean Teather sprach von der freien Entscheidung der Fans: "Du musst wählen. Du musst das Team zusammenstellen, das du spielen möchtest." Doch was geschieht, wenn diese Wahl von physischen Realitäten beeinflusst wird?

Die Größe ist bei den Torhüterinnen und Torhütern eine Herausforderung. Garreth Reeder, Senior Producer für EA SPORTS FC

DFB-Nationaltorhüterin Merle Frohms ist 1,73 Meter groß - und weltweit eine der Besten ihres Fachs. Real-Keeper Thibaut Courtois misst jedoch 27 Zentimeter mehr. Auf einer Position wie der zwischen den Pfosten spielen nicht nur die Ingame-Werte eine erhebliche Rolle, sondern auch die sogenannten "Body Types" - in diesem Fall die reinen Körpermaße. "Die Größe ist bei den Torhüterinnen und Torhütern eine Herausforderung", räumte Reeder ein. Ohne jedoch auf mögliche Lösungen einzugehen.

Versprochene "Anreize" und noch viel "Vielleicht"

"Wir werden Anreize bieten, die Frauen auch zu spielen", versprach Teather. Auch sie ging gegenüber kicker eSport allerdings nicht ins Detail, wie diese "Anreize" aussehen könnten. Möglich wäre natürlich, dass EA SPORTS die Größennachteile in Ultimate Team durch spezielle Evolutions oder PlayStyles auszugleichen plant. EA SPORTS FC' Vizepräsident David Jackson wiederum hatte ganz andere Ideen:

"Wir haben uns intensiv mit den Spielerinnen beschäftigt. Aus technischer, muskulärer und biochemischer Perspektive ist es ein anderer Sport", sagte Jackson. "Du schickst bei einer Ecke auch keinen kleinen männlichen Spieler ins Kopfballduell mit Haaland. Vielleicht wird Haaland den Ball gar nicht bekommen, weil es kollektiv anders verteidigt wird. Vielleicht wird es auch weit weniger Ecken geben, weil das Spiel viel flüssiger ist."

Die Mechaniken, die Flüssigkeit des Gameplays und der tiefe Respekt, den wir vor dem Frauenfußball haben, werden den Frauen ermöglichen, alles zu tun, was Männer auch können. David Jackson, Vizepräsident EA SPORTS FC

kicker eSport wurde von EA SPORTS zum Reveal-Event nach Amsterdam eingeladen. Dafür haben alle teilnehmenden Medien eine Erstattung der Reisekosten von EA erhalten.

Viel "Vielleicht", kaum handfeste Lösungen. Trotzdem wollte Jackson den Anhängern versichern: "Die Mechaniken, das Gameplays und der tiefe Respekt, den wir vor dem Frauenfußball haben, werden den Frauen ermöglichen, alles zu tun, was Männer auch können." Dass EA SPORTS die Spielerinnen nicht konkurrenzfähig gestaltet, gilt angesichts der fast schon politischen Dimension der Thematik als extrem unwahrscheinlich. Allerdings scheinen derzeit noch viele Wunschvorstellungen und wenige konkrete Ideen vorzuherrschen.

Wahrscheinlich ist, dass der Entwickler zumindest für Ultimate Team auf ein Stückchen Realismus zugunsten der Inklusion und Gleichberechtigung verzichten wird. Hierzu passt die hausinterne Einschätzung, dass der Karten-Modus "eher dem Spaß dienen soll". Es bleibt zu hoffen, dass dieser den Fans nicht abhanden kommt, sollte EA SPORTS keine Balance zwischen Frauen und Männern finden. Auch bezüglich der Körpergrößen.