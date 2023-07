EA SPORTS FC 24: First Touch à la Henry oder Bergkamp

Drei neue Dribblings wurden im Zuge des neuen EA SPORTS FC 24 vorgestellt. Was künftig auf dem Feld möglich ist und wie diese Tricks funktionieren, erläutert der Entwickler im Deep Dive.

Newcastle United vs. FC Arsenal, 2001/2002. Pass in Richtung Strafraum, Dennis Bergkamp legt sich mit dem Rücken zum Tor den Ball mit links am Gegner vorbei und dreht sich einmal um diesen herum. Ein ikonischer First Touch, den er mit einem überlegten Abschluss ins lange, untere Eck vergoldet.

In EA SPORTS FC 24 dürfte diese Bewegung eher nicht nachzustellen sein, wenngleich der Erstkontakt eine wesentliche Rolle im neuen Teil der Fußball-Simulation spielt. Wie der Entwickler ankündigte, gibt es unter den drei neuen Dribbling-Mechaniken den sogenannten Effort-Dribbling-Touch.

Der kann in zwei Varianten angewendet werden. Zum einen nach einem Pass als Ballmitnahme, um in Bergkamp-Manier den Gegner aussteigen zu lassen. Bereits im Ballbesitz lassen sich dadurch auch Pässe oder Schüsse abbrechen. Um den Effort-Dribbling-Touch auszuführen, müsst ihr R1 beziehungsweise RB drücken und den rechten Stick bewegen.

Seid ihr im 1vs1 gegen den Torhüter, könnt ihr diesen künftig wortwörtlich "umdribbeln". Dieses neue Feature ermöglicht es, sich "um den Ball herum zu bewegen, ohne ihn zu berühren". Somit kann das Spielgerät auf den stärkeren Fuß gelegt werden. Dafür müsst ihr L2, L1 beziehungsweise LT und LB sowie jeweils den linken Stick halten.

Schussfinte adé? Kontrollierter Sprint zwischen Joggen und Rennen

Apropos 1vs1 gegen den Torwart. Wer auf den Schlussmann zuläuft, hat in FC 24 drei statt zwei Optionen. Zusätzlich zum Joggen und Rennen wird es den Kontrollierten Sprint geben. Dieser sei schneller als Joggen, aber langsamer als Sprinten. Außerdem habe er "mehr kontrollierte Berührungen und hält den Ball näher am Akteur". Wem das gefällt, der muss R1 respektive RB halten. Je höher die Dribbling- und Sprinttempo-Attribute, desto schneller ist der Akteur dabei unterwegs.

Zu guter Letzt haben sich durch die neuen Mechaniken auch die Befehle für zwei altbewehrte Dribblings verändert: Das agile Dribbling wird nun nicht mehr mit R1|RB ausgeführt, sondern mit L2+R2|LT+RT. Eine Eingabe, die bisher ein langsames Dribbling nach sich zog. Dieses wird zukünftig durch das Halten von L2+R1|LT+RB ausgelöst.