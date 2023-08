EA SPORTS FC 24: Die perfekte Spielvorbereitung im Karrieremodus

EA SPORTS FC 24 will den Karrieremodus mit neuem Leben füllen. Dazu soll eine intensivere Vorbereitung auf Gegner beitragen.

Was haben Julian Nagelsmann, Domenico Tedesco und Will Still gemeinsam? Richtig, sie gelten als taktisch fokussierte Trainer der jungen Generation - und werden dafür umgangssprachlich immer wieder als "Laptoptrainer" abgestempelt. Ist diese Bezeichnung bei FM-Nerd Still durchaus wörtlich zu nehmen, soll sie eigentlich etwas anderes vermitteln: Die Coaches stehen für analytische, datengetriebene Arbeit und detaillierte Vorbereitung auf jeden einzelnen Gegner. Facetten der Trainerarbeit, die sich auch in EA SPORTS FC 24 widerspiegeln sollen.

Vorab-Berichte für jeden Gegner

Die Spielvorbereitung in dem FIFA-Nachfolger besteht dabei aus zwei Kernelementen: "Pre-Match Reports" und "Match Ready Training". Kurz gesagt erhaltet ihr Analysen zu jedem kommenden Gegner und könnt euch dann mit entsprechenden Trainingsübungen auf das jeweilige Spiel vorbereiten.

In Sachen Berichte bekommt ihr Informationen über die mögliche gegnerische Aufstellung, "Taktische Vision" und offensive wie defensive Spielstile. Die Aufstellung soll dabei auch die personelle Verfügbarkeit der KI-Teams berücksichtigen. Sind Startelfkandidaten also gesperrt oder verletzt, erfahrt ihr dies im Voraus und könnt gezielt auf eine geschwächte Position reagieren.

Andersrum wird es euch ebenso möglich sein, eure Mannschaft auf Schlüsselspieler des Gegners einzustellen. Jeweils einen defensiven und einen offensiven Akteur, den ihr im Blick behalten solltet, stellt euch ein "Pre-Match Report" vor. Geht es etwa gegen den FC Liverpool von Jürgen Klopp, könnten dies Mohamed Salah und Virgil van Dijk sein. Zudem wird über die Form eurer kommenden Gegenüber und deren aktuelle Positionierung in laufenden Wettbewerben berichtet.

Jürgen Klopp auscoachen? Mit entsprechender Vorbereitung in FC 24 kein Problem. EA SPORTS

Mit temporären PlayStyles zum Erfolg

Alle Informationen gesammelt, könnt ihr die KI-Mannschaften wortwörtlich auscoachen. Dank "Match Ready Training" habt ihr nämlich die Möglichkeit, einzelne Trainingseinheiten abzuhalten, die genau auf die Stärken und Schwächen eurer Konkurrenz zugeschnitten sind. Dabei spielen auch die neuen PlayStyles eine Rolle.

Habt ihr etwa Luftzweikämpfe als möglichen Vorteil für euch ausgemacht, könnt ihr diese durch eine Flanken-Einheit üben und Spielern damit temporäre PlayStyles verpassen. Stürmer würden in diesem Beispiel einen "Power Header"-PlayStyle erhalten und im nächsten Spiel über besonders druckvolle und gefährliche Kopfbälle verfügen. Alternativ stehen euch Übungen in Dribbling, Verteidigen, Passen und Standards zur Verfügung - alles, um "die Stärken eures Teams zu stärken oder euch darauf zu fokussieren, die Angriffspläne eures Gegners zu stoppen".