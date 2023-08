Am 29. September erscheint die Standard Edition von EA SPORTS FC 24. Wenn ihr den neuen Teil auf PC spielen wollt, sollte euer Gerät folgende Systemanforderungen erfüllen. Im Vergleich zu FIFA 23 gibt es keine Änderungen.

Die erste Fußball-Simulation nach der Trennung von EA SPORTS und der FIFA steht in den Startlöchern. Aktuell lässt der Entwickler den Vorhang fallen und präsentiert die Neuerungen von EA SPORTS FC 24. So soll Hypermotion V zum Gameplay-Changer werden, gibt es Karrieremodus nun Spielphilosophien, oder verhelfen Spieleragenten zur Traumkarriere.

Wer den neuen Ableger der FIFA-Reihe auf dem PC spielen möchte, sollte sich vergewissern, dass dieser zumindest die minimalen Systemanforderungen erfüllt. Wer FIFA 23 zum Laufen gebracht hat, braucht sich bei EA SPORTS FC 24 jedoch keine Sorgen machen.

EA SPORTS FC 24 - das sind die Systemanforderungen

Minimale Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte

Prozessor: Ryzen 5 1600 oder gleichwertig / Intel Core i5 6600k oder gleichwertig

Grafikkarte: Radeon RX 570 oder gleichwertig / GeForce GTX 1050 Ti oder gleichwertig

Speicherplatz: 100 Gigabyte

Empfohlene Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit

Arbeitsspeicher: 12 Gigabyte

Prozessor: Ryzen 7 2700X oder gleichwertig / Intel Core i7 6700 oder gleichwertig

Grafikkarte: Radeon RX 5600 XT oder gleichwertig / GeForce GTX 1660 oder gleichwertig

Speicherplatz: 100 Gigabyte

Am 29. September erscheint EA SPORTS FC 24 in der Standard-Edition auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia und PC. Eine Woche früher erfolgt der Anpfiff für die Ultimate Edition. Wer zudem EA Play besitzt, kann in diesem Zeitraum für zehn Stunden die Standard Edition spielen.