EA SPORTS FC 24: Das bringt euch die Ultimate Edition

Seit Donnerstag lässt sich EA SPORTS FC 24 vorbestellen. Zusätzlich zur Standard Edition gibt es auch eine Ultimate Edition. Was bringt diese mit sich?

Ist in der Ultimate Edition genau so viel drin, wie drauf? EA SPORTS

Groß war EA SPORTS FC 24 in Amsterdam angekündigt worden. Mit der Integration von Frauen in Ultimate Team, einem neuen Cover-Star und überarbeiteter Engine soll sich im ersten Jahr nach der Trennung von EA SPORTS und der FIFA so Einiges ändern. Gleich bleibt derweil, dass es mehrere Versionen von dem Spiel zu ordern gibt: eine Standard Edition und eine Ultimate Edition. Zweitgenannte fällt satte 30 Euro teurer aus, wirbt dafür aber auch mit einigen Extras.

Early Access von einer Woche

Einer der größten Boni ist dabei der Early Access. Mit der Ultimate Edition kann bereits am 22. September und somit eine ganze Woche vor dem Vollrelease gespielt werden. Ist dieser Aspekt grundsätzlich für die gesamte Spielerschaft von Interesse, beschränken sich die weiteren Extras auf Ultimate-Team-Spieler.

Diese erhalten beim Kauf der Ultimate Edition nämlich 4.600 FC Points (ehemals FIFA Points), mit denen im Ingame-Shop Ultimate Teams Packs und optische Anpassungen wie Trikots oder Tifos erworben werden können. Zudem spendiert EA SPORTS einen Spieler aus dem ersten Team der Woche in der neuen Fußballsimulation.

Nike-Kampagne wirft noch Fragen auf

Neu wird auch die "Nike Ultimate Team"-Kampagne sein, die der Entwickler und Publisher bisher nicht weiter erläutert hat. Allerdings haben laut Vorbesteller-Informationen nur Besitzer der Ultimate Edition Zugriff auf die Neuankündigung. Garniert wird diese mit einem exklusiven Trikot und einem Leihspieler aus dem Nike Ultimate Team für 24 Spiele.

Zu guter Letzt gibt es außerdem einen zeitkritischen Bonus. Wer die Ultimate Edition bis zum 22. August vorbestellt, erhält am 27. November zu besagten Boni noch eine Hero-Karte. Die Spezialitems wurden in FUT 23 neu eingeführt und sollen nun um weitere Versionen erweitert werden. Bei der Version, die Vorbesteller erhalten, handelt es sich um einen der neuen Champions-League-Heros. Dabei ist explizit auch die Women's Champions League eingeschlossen.

Lohnt sich der Kauf für euch?

Es gibt in der Ultimate Edition Einiges zu holen, was jedoch nahezu ausschließlich für Fans von Ultimate Team relevant ist. Spielt ihr diesen Modus nicht oder nur sporadisch und solltet eine Woche länger warten können, könnt ihr auf die Ultimate Edition von EA SPORTS FC 24 daher getrost verzichten. Als UT-Spieler ist die Investition jedoch eine Überlegung wert - besonders wenn ihr ohnehin mit dem Gedanken spielen solltet, zum Start der neuen Spielzeit FC Points zu erwerben. Sollten die Preise aus FIFA 23 beibehalten werden, wären nämlich allein die 4.600 FC Points den Aufpreis wert.