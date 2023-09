EA SPORTS FC 24: Dank Web-App schon nächste Woche in FUT starten?

Am 29. September geht EA SPORTS FC 24 an den Start. Eine Woche zuvor beginnt der Early Access. Noch etwas früher könnte die Web-App kommen. Was bringt diese?

Gut zwei Wochen Geduld sind noch gefragt, dann ist es endlich soweit und EA SPORTS FC 24 kann in vollem Umfang gespielt werden. Wollt ihr etwas früher in die neue Fußballsimulation von EA SPORTS eintauchen, gibt es dafür mehrere Lösungen. Noch schneller als über den Early Access könnt ihr erfahrungsgemäß jedoch mit der Web- und Companion-App zu FC 24 loslegen. Diese erscheint in der Regel bereits vor dem Release von der Ultimate Edition, die am 22. September veröffentlicht wird - und sollte deshalb bei jedem FUT-Spieler auf dem Zettel stehen.

Teammanagement und SBCs vor allen anderen

Die Web-App und das Äquivalent für das Smartphone bieten euch nämlich die Möglichkeit, in alle Aspekte eures Ultimate-Team-Abenteuers außer dem Gameplay einzutauchen. Ihr könnt also euer erstes Team aufbauen und managen, die altbekannten Starter-Aufgaben lösen und an Squad Building Challenges (SBCs) basteln, um so schnell wie möglich an interessante Packs zu kommen. Zudem steht euch der Ingame-Markt offen, auf dem ihr gewinnbringend handeln könnt, um mit einem kleinen Coin-Polster zu starten, sobald es an der Konsole los geht.

Wann genau die Web- und Companion-App erscheinen, ist noch nicht klar. 2023 ging die Begleit-Anwendung eine Woche vor offiziellem Release und somit vier Tage vor dem Start des Early Access online. Da der Vorabzugriff dieses Jahr sieben Tage Vorsprung garantiert, geistert derzeit der 20. September als potenzielles Veröffentlichungsdatum umher. Allerdings handelt es sich dabei um Spekulationen.

Welche Regeln ihr beachten müsst

Sobald die beiden Applikationen für den Browser und das Smartphone kommen, gelten folgende Regelungen zur Nutzung:

- Ihr müsst in FIFA 23 einen FUT-Verein erstellt haben und euch vor dem 1. August 2023 in FUT 23 auf eurer Plattform angemeldet haben, um vorab Zugriff auf die FUT 24-Web-App und die Companion-App zu erhalten.

- Euer FUT 23-Konto muss noch bestehen. Wenn ihr euren Verein bereits gelöscht habt, könnt ihr nicht auf die App zugreifen.

- Treueboni sind an die Spieler-History, das Engagement und an den Konto-Status geknüpft. Diese können demnach zu anderen Spielenden variieren. Wer die Plattform zwischen FIFA 23 und EA SPORTS FC 24 gewechselt hat, erhält keine Boni.