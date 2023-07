EA SPORTS FC 24: Dank Effet und manueller Präzision zum "perfekten Pass"?

Das Passspiel ist einer der zentralen Aspekte im Fußball. EA SPORTS FC 24 rückt das Spiel mit dem Ball in den Fokus. Einige Neuerungen sollen eure Zuspiele auf ein neues Level heben.

Erling Haaland soll in EA SPORTS FC 24 noch besser in Szene gesetzt werden können. EA SPORTS

Wir schreiben das Champions-League-Finale 2005 in Istanbul. AC Mailand führt bereits mit 2:0 gegen den FC Liverpool, da spielt der brasilianische Edeltechniker der Rossoneri, Kaka, in der 44. Minute einen der ikonischsten Pässe, den der Fußball je hervorgebracht hat: Aus halbrechter Position zirkelt er das Leder von der Mittellinie perfekt am vergebens hereingrätschenden Jamie Carragher vorbei in den Lauf von Hernan Crespo. Der Argentinier nimmt die Kugel mit, überlupft Jerzy Dudek und stellt auf 3:0. Ein Zuspiel wie ein Gemälde - das ihr womöglich in EA SPORTS FC 24 nachzeichnen könnt.

"Precision Pass" belohnt "manuelle Präzision"

Zumindest verspricht EA SPORTS im Deep Dive zum Gameplay der neuen Fußballsimulation, ordentlich am Passspiel geschraubt zu haben. Zusammen mit den Neuerungen in Sachen Abschluss sollen sich deutlich mehr Möglichkeiten im Offensivspiel ergeben. Mit verantwortlich dafür ist unter anderem der "Precision Pass". Eine Mechanik, mit der ihr laut Entwickler "den perfekten Pass" ausführen könnt.

Dabei hilft euch auch die KI. Denn führt ihr einen "Precision Pass" aus, bewegen sich die Empfänger in Richtung des Fleckchens Rasen, den ihr mit eurem Zuspiel anvisiert. Doch Obacht: In der Ankündigung heißt es, dass "manuelle Präzision" gefragt ist. Möglich also, dass ihr mit der neuen Passart gewisse Hilfseinstellungen aushebelt und sie daher erst mal ordentlich üben müsst.

Um das zu tun, drückt ihr R1|RB und Dreieck|Y für eine flache Ausführung oder R1|RB und Viereck|X für eine hohe Variante sowie Flanke. Achtet auch auf die Werte eurer Spieler. "Lange Pässe" und "Kurze Pässe" sind die wichtigsten Statistiken für ein erfolgreiches Anspiel, "Ruhe" und "Übersicht" sind ebenfalls hilfreich.

Die perfekte Flugkurve durch "Swerve on Demand"

Bei "Swerve on Demand" steht derweil der "Effet"-Wert eurer Akteure im Fokus. Ihr könnt es euch daher vielleicht schon denken: Es geht darum, einen angeschnittenen Pass zu spielen. Beispielsweise, um das Leder an einem Gegenspieler vorbeizuschnibbeln. Ansetzen könnt ihr zu den gezirkelten Anspielen durch das Betätigen von L2|LT während ihr einen normalen Flachpass (X|A) oder einen Steilpass (Dreieck|Y) ausführt und die Kraftanzeige mindestens zu 40 Prozent füllt. Die Steilpass-Variante lässt sich dabei auch mit einem "Precision Pass" kombinieren. Drückt dafür gleichzeitig L2+R1|LT+RB und Dreieck|Y, um etwa Kakas Zuckerpass auf den virtuellen Rasen zu zaubern.

"On Demand" gibt es in EA SPORTS FC 24 aber nicht nur Effet, sondern auch Kopfbälle. Dies gilt für Abschlüsse wie Pässe. Drückt ihr gleichzeitig L2+R2|LT+RT und führt eine Passeingabe aus, versucht euer Spieler, das Leder per Kopf weiterzugeben. Die Art des Passes ist dabei egal, ihr könnt die zwei Trigger mit Flachpässen, Steilpässen und hohen Pässen beziehungsweise Flanken kombinieren.

"Driven Passes" zum Teil entfernt

Dem aufmerksamen FIFA-Spieler dürfte aufgefallen sein: Einige der Eingaben sind nicht neu, dienten bisher aber für andere Befehle. Beispielsweise die Kombination für einen "Precision Pass" aus rechter Schultertaste (R1|RB) und einer Passeingabe. Diese wurde bisher für "Driven Passes" genutzt. Wollt ihr die etwas festeren Anspiele in FC 24 ausführen, müsst ihr nun zusätzlich die linke Schultertaste (L1|LB) drücken.

Tatsächlich hat EA SPORTS auch zwei Passarten aus dem Spiel entfernt, um die neuen Mechaniken einzubinden: Die "Driven Pass"-Version des hohen Steilpasses (L1+R1+Dreieck|LB+RB+Y) gehört ebenso der Vergangenheit an wie das Gegenstück der hohen Pässe und Flanken (L1+R1+Viereck|LB+RB+X). Zudem wird es nicht mehr möglich sein, manuell Außenristpässe auszuführen. Diese Anspiele sind Akteuren mit dem "Trivela"-PlayStyle vorbehalten und werden kontextuell ausgeführt.

Abschließend gibt es eine weitere Parallele zu den Abschlüssen, die besonders für die Skiller und Dribbler unter euch interessant ist: Pässe können nun abgebrochen werden, indem ihr "eine Reihe an Skill Moves" ausführt.