EA SPORTS FC 24: Cover der Ultimate Edition enthüllt

EA SPORTS hat das Cover der Ultimate Edition von EA SPORTS FC 24 enthüllt. Ein Leak scheint sich damit zu bestätigen.

Die Promophase zu EA SPORTS FC 24 ist endgültig in die heiße Phase gestartet. Am Montag präsentierte der Entwickler das Cover der Ultimate Edition. Darauf sofort ersichtlich: Es gibt keinen alleinigen Cover-Star, wie in den letzten Jahren üblich. Stattdessen zieren zahlreiche aktuelle Profis, Ikonen vergangener Tage und diverse Weltklasse-Spielerinnen das Cover. Aus deutscher Sicht dabei: Alexandra Popp, Rudi Völler und Youssoufa Moukoko.

Haalands Fingerzeig an Mbappé

So ganz ohne Cover-Star dürfte der neue Ableger von EA SPORTS allerdings nicht auskommen. Schließlich gibt es ja noch andere Versionen des Spiels, die mit einer schicken Front aufgehübscht werden wollen. Und hier scheint sich tatsächlich ein Leak zu bestätigen. Denn auf dem Cover der Ultimate Edition steht Erling Haaland eindeutig im Mittelpunkt, während der Cover-Athlet der letzten Jahre, Kylian Mbappé, gänzlich fehlt.

Kennt ihr alle Spieler und Spielerinnen auf dem neuen Cover? EA SPORTS

Frauen in Ultimate Team angedeutet?

Zusätzlich zu dem Cover präsentierte EA SPORTS einen ersten Ankündigungstrailer zum Anbeginn der neuen Ära. Dieser ist zwar komplett in der Ingame-Engine gerendert, lässt auf das Gameplay aber noch keine großen Rückschlüsse zu. Stattdessen ist ein anderes Detail interessant: Spieler und Spielerinnen agieren untereinander und laufen in gemeinsamen Teams in das Stadion ein. Versteckt sich hier ein Hinweis darauf, dass sich die hartnäckigen Gerüchte über weibliche Profis in Ultimate Team tatsächlich bewahrheiten?

Final ist auch dies noch nicht zu klären. Bereits in wenigen Tagen sollen aber weitere Informationen folgen. Am 13. und 14. Juli hat EA SPORTS nach Amsterdam eingeladen, um EA SPORTS FC 24 vorzustellen. kicker eSport ist natürlich vor Ort und versorgt euch mit allen brandheißen Updates.