EA SPORTS FC 24: Alles Barça oder was? Die besten Karten für Liga F

Dominanz ist zur Beschreibung fast noch untertrieben: Der FC Barcelona stellt 12 der 20 besten Karten aus Liga F in Ultimate Team von EA SPORTS FC 24. Die Katalanen haben eine ganze Elf vor der Konkurrenz.

Das Goldobjekt der Schottin Caroline Weir von Real Madrid ist mit 84 Punkten die erste Karte in den Top 20 der Liga F, die keine Barcelona-Spielerin abbildet. Ganze elf Fußballerinnen des spanischen Serienmeisters und Champions-League-Siegers erhalten in Ultimate Team von EA SPORTS FC 24 bessere oder gleichstarke Bewertungen. Die Katalaninnen können folglich ein ganzes virtuelles Team stellen, ehe die nationale Konkurrenz mithalten kann.

An der Spitze von "Barça's Eleven" steht die Weltfußballerin: Alexia Putellas. Sie konnte schon in FIFA 23 gespielt werden, ihr erstes Starter-Item überhaupt für Ultimate Team hält am 91er-Rating fest. Es folgen die Basisobjekte der Teamkolleginnen Aitana Bonmati und Caroline Graham Hansen, die ebenfalls die 90er-Marke knacken. Auffällig bei aller FCB-Dominanz: Eine echte Stürmerin der Spitzenmannschaft verbirgt sich in den Top 20 nicht.

Große Namen fehlen - Real nur einmal in Top 20

Dabei hat Barcelona eine solche doch im Kader: Asisat Oshoala, die Top-Torjägerin der Titelträgerinnen in der Liga-F-Saison 2022/23. Warum die Nigerianerin keine der besten 20 Karten in Ultimate Team bekommt, ist auf den ersten Blick ein kleines Rätsel. Vor allem angesichts des raschen Verfalls der Overall-Ratings. Während Manuela Vanegas' Goldobjekt auf dem 18. Rang noch mit 82 Punkten bewertet ist, folgen auf den Plätzen 19 und 20 schon zwei 79er-Items.

Auch Olga Carmona von Real Madrid - Kapitänin und zweifache Torschützin beim WM-Gewinn der Spanierinnen - hat den Sprung nicht geschafft. Generell ist Weir die einzige Spielerin der Königlichen in den Top 20. Mehrfach vertreten ist außer dem FC Barcelona nur Atletico Madrid, obwohl die Damen des Hauptstadtklubs in der abgelaufenen Saison nur Vierte geworden sind. Hat EA SPORTS wirklich das finale Ranking präsentiert, fallen einige Entscheidungen zumindest diskussionswürdig aus.