EA SPORTS Cup: Neuer eSport-Wettbewerb in FIFA 23 vorgestellt

Am Montag teilte EA SPORTS Infos zur kommenden FIFA 23-eSport-Saison. Teil der Meldung war auch ein neuer Teamwettbewerb.

In dem neuen EA SPORTS Cup sollen laut Publisher "die Besten der Besten" antreten. Damit meint das Unternehmen aber nicht etwa Einzelspieler wie Weltmeister Umut 'Umut' Gültekin, sondern eSport-Teams.

FeCWC-Sieger und zwei deutsche Vertreter dabei

Derer 20 hat EA SPORTS für die erste Ausgabe des neu geschaffenen Wettbewerbs angesammelt. In vier Gruppen sollen in Hin- und Rückspiel jeweils die zwei besten Mannschaften ermittelt werden, die anschließend in einer Single Elimination Halbfinals und Finale ausspielen. In welcher Spielform, teilte der Entwickler noch nicht mit.

Entlohnt wird der Sieger mit dem Großteil der insgesamt 250.000 US-Dollar Preisgeld. Zusätzlich qualifizieren sich die beiden Finalisten automatisch für den FIFAe Club World Cup, den dieses Jahr Team Riders gewinnen konnte.

Der Titelverteidiger, der ebenso zum Teilnehmerfeld gehört, wie namenhafte internationale Organisationen à la FNATIC, FUTWIZ oder David Beckhams finanziell kriselnde eSport-Organisation Guild Esports, erhält dabei auch Konkurrenz aus Deutschland. Mit FOKUS und RBLZ Gaming sind zwei hiesige Teams bei der ersten Ausgabe des EA SPORTS Cups dabei.

Auftakt für den neuen Wettbewerb ist der 17. Oktober. Über drei Monate soll in regelmäßigen Partien in London über die Vergabe der Preigelder und FeCWC-Plätze entschieden werden.

Die Teilnehmer des EA SPORTS Cups

AFC Ajax

EXCEL

Guild Esports

PSG ESPORTS

Atlanta United FC

Team Falcons

Team Heretics

RBLZ Gaming

Blue United eFC

FNATIC

Manchester City Esports

Riders

Complexity Gaming

FOKUS

MGCF Esports

SPQR Brasil Team

DUX Gaming

Team FUTWIZ

MKERS

TG.NIP