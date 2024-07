EA SPORTS bannt FC-24-Spieler für erfüllte SBC-Aufgaben

Mit einer Crafting-Upgrade-SBC sollten FC-24-Spieler sich eine Reihe attraktiver Packs in FUT erarbeiten können. Einige wurden für ihr Engagement jedoch nicht belohnt, sondern gebannt.

Wirft man dieser Tage einen Blick in FC 24 Ultimate Team, wird man gleich von reihenweise Legenden begrüßt: Ronaldinho, Sir Bobby Charlton oder auch Johan Cruyff zählen zu den Karten, die es derzeit in der "Greats of the Game"-Kampagne zu ergattern gibt. Passend zur Jagd auf die besten Packs lieferte EA SPORTS gemeinsam mit den "Legenden des Spiels", wie die Promo auf deutsch heißt, auch gleich eine langwierige Crafting-Aufgabe mit, in der einige attraktive Kartenpakete warteten.

Den Bann gecrafted

Ziel der etwas unhandlich benannten "FOF-Crafting-Upgrade-SBC-Komplettpaket"-Aufgabe ist es, 160 der besagten Crafting-Upgrades durchzuführen. Für jede abgeschlossene SBC erhalten Spieler dabei ein Pack mit fünf seltenen Goldspielern mit einem Mindestrating von 77, das erst mal wenig Begeisterung auslöst.

Diese gibt es eher beim Blick auf die Belohnungen für erreichte Meilensteine wie etwa 5, 40 oder 150 abgeschlossene SBCs. Hier versteckt sich der tatsächliche Wert der Puzzle-Herausforderungen und es warten beispielsweise Packs mit 20 Spielern, die mehr als 84 Punkte als Gesamtstärke verfügen.

Entsprechend groß war das Interesse an der zeitintensiven Aufgabe, die für einige Spieler ein unschönes Ende nahm. Statt nämlich kontinuierlich auf die 160 SBC-Abschlüsse hinzuarbeiten, wurden sie teilweise gebannt und konnten für mehrere Stunden keine SBCs mehr abschließen oder gar nicht mehr auf Ultimate Team zugreifen. "Stellt euch vor, ein Crafting-Upgrade zu veröffentlichen und dann die meisten Spieler, die es machen wollen, für über 20 Stunden mit einem Bann zu belegen", fasste der Reddit-User 'Neccessary_File_1786' zusammen, wie es diversen FUT-Spielern am Wochenende erging.

Was steckt hinter den Ausschlüssen?

Doch wie kann es dazu kommen, dass der Entwickler reihenweise Spieler bannt, die an einer von EA SPORTS selbst implementierten Aufgabe arbeiten? Mutmaßlich schlossen die betroffenen Gamer die SBCs zu schnell in zu kurzer Zeit ab und machten damit automatische Überprüfungsmechanismen des Spiels auf sich aufmerksam.

Dass es diese in der Spielereihe gibt, ist verbrieft. Beispielweise werden laufend Transfers auf dem Ingame-Markt verfolgt, um möglichen Betrügern auf die Schliche zu kommen, die Karten zu deutlich überhöhten Preisen verkaufen oder kaufen, um dadurch Coins von einem Account zu einem anderen zu verschieben. "Coin Trading" nennt man dieses Vorgehen, für das in FIFA 23 auch der britische Content Creator Danny Aarons dauerhaft vom Ingame-Transfermarkt ausgeschlossen wurde - jedoch zu Unrecht.

Aarons war wohl zum Verhängnis geworden, dass er für verschiedene Herausforderungen, die er sich selbst auferlegte, immer wieder die neuesten und teuersten Karten zu teils überzogenen Preisen erwarb. Ein Verhalten, das die automatische Überprüfung der Ingame-Transfers als "Coin Trading" wahrnahm und den Engländer dafür sperrte.

Das Problem mit den Drittanbietern

Bei SBCs dürfte es hingegen weniger um potenzielle Betrüger gehen, sondern viel eher um Sicherheit. Der Entwickler scheint sich gegen den Zugriff durch Dritte schützen zu wollen, etwa Anbieter von Erweiterungen für die Web App der Fußballsimulation. Diese Erweiterungen können Bots bereitstellen, die auf dem Transfermarkt tätig werden oder SBCs schneller abschließen. Daher könnte ein gewisses Tempo bei SBC-Abschlüssen auf den Einsatz solcher Erweiterungen hindeuten, deren Verwendung EA SPORTS nicht vorsieht und mit einem Bann quittiert. Auch wenn der Entwickler selbst die Spieler durch eine SBC-Aufgabe dazu anhält, sich verdächtig zu verhalten.

Unter den Betroffenen war mit dem Streamer Nick Bartels, der in der Szene als 'NicktRTFM' bekannt ist, auch diesmal wieder ein bekannter Content Creator. Während seines Livestreams brach beim Versuch, eine SBC abzuschließen, die Verbindung zu den EA-Servern ab. Weitere Anläufe? Nicht möglich.

Kann man den FC-24-Bann umgehen?

Dafür präsentierte der langjährige EA-Kritiker einen Workaround: Statt das Spiel auf seiner PlayStation 5 in der entsprechenden Version zu spielen, öffnete er die PS4-Ausgabe des Spiels. In dieser konnte er problemlos weiter auf die 160 Upgrades hinarbeiten. Andere FC-24-Spieler berichten zudem davon, im Falle eines Banns auf der Konsole auf die Web App oder die Mobile Companion App für Smartphones zurückgreifen zu können.

Allerdings gibt es hier auch Widerspruch von anderer Seite, eine Garantie für diese Umwege kann daher nicht gegeben werden. Zudem besteht womöglich das Risiko, sich durch zusätzliche schnelle SBC-Abschlüsse noch weiter in den Fokus möglicher langwieriger Konsequenzen zu rücken. Spieler, die von einem zwischenzeitlichen Bann betroffen sind, sollten die Zwangspause daher lieber in Kauf nehmen.