EA erteilt Zugang zu Patenten im Bereich der Barrierefreiheit

Electronic Arts gewährt allen Entwicklern freien Zugriff auf Patente bezüglich der Barrierefreiheit und Inklusion - aktuell sind fünf Technologien betroffen.

Schon seit Jahren arbeitet EA an Technologien, die Menschen mit Seh-, Sprech-, Hör- und generellen Wahrnehmungseinschränkungen helfen sollen, im Sinne der Barrierefreiheit möglichst uneingeschränkt an Videospielen teilnehmen zu können. Konkret verfügt der kalifornische Entwickler aktuell über fünf Patente, die in verschiedenen Ablegern zum Einsatz kommen. Dazu zählt etwa die "Ping-System-Technologie", mit der Gamer in Apex Legends über Kommandos und Ankündigungen ohne Mikrofon oder Headset kommunizieren können.

Bildbearbeitung gegen Farbsichteinschränkungen

Für Spieler, die Probleme mit dem Erkennen von Farben haben, verfügt EA gleich über zwei Patente. Diese beinhalten eine automatische Bildbearbeitung bei ähnlichen Lichtstärken, die Unterschiede deutlich werden lässt. Auch verstärkte Kontraste stehen mittels eines Rendering-Systems im Fokus, das automatisch im Hintergrund arbeiten kann. Personen, die an einer Höreinschränkung leiden, sollen bald mit einer Technologie unterstützt werden, die personalisierte Musik generiert - dieses Patent wurde bislang noch nicht in die Tat umgesetzt.

EA setzt auf Zusammenarbeit in der Branche

Am Dienstag hat EA bekannt gegeben, die fünf Patente sowie künftige Errungenschaften dauerhaft für alle Konkurrenten und Entwickler freizugeben. Damit möchte das Unternehmen laut EVP of Positive Play Chris Bruzzo eine branchenübergreifende Zusammenarbeit anregen: "Wir hoffen, dass andere Entwicklerinnen und Entwickler großen Nutzen aus diesen Patenten ziehen können, und ermutigen diejenigen mit den nötigen Ressourcen, der nötigen Innovationskraft und der nötigen Kreativität dazu, ihre eigenen Zusicherungen zu machen, damit Zugänglichkeit in Videospielen an erster Stelle stehen kann."

In diesem Zusammenhang stellt EA auch eine offene Lizenz für einen Quellcode bereit, mit dem andere Entwickler weiter an einer Technologie für farbenblinde Menschen feilen oder das aktuelle System nutzen können.

