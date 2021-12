EA ehrt Grimassen-Profi Gauseth zum Karriereende

Der Norweger Christian Gauseth erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit in der FUT-Community und ist zum Karriereende noch mal gefeiert worden.

Oft genug zieht sich EA SPORTS durch seine Spezialkarten den Unmut seiner Anhängerschaft zu, zuletzt etwa mit der wenig innovativen Versus-Promo. Über allem schwebt in Ultimate Team (FUT) zudem natürlich der Vorwurf der Glücksspielmechanismen und die rechtlichen sowie ethischen Bedenken der Geschäftspraxis, auf der der Modus basiert.

Ab und an liefert aber auch der FIFA-Entwickler, zu dem die meisten Fans eher eine Art Hassliebe pflegen, Inhalte, die doch eine gewisse Nähe zur Community bezeugen. Als jüngstes Beispiel dient die Ehrung für Christian Gauseth, eines Fußballprofis, den außerhalb seines Heimatlands Norwegen wohl kaum jemand kennt - zumindest nicht wegen seines eigentlichen Berufs.

Humor bei offiziellen Fotoshootings

Gauseth pendelte in seiner Karriere stets zwischen erster und zweiter norwegischer Liga hin und her, in die norwegische Nationalmannschaft wurde er nie berufen. Auch der Sprung in eine größere Spielklasse Europas gelang ihm nicht - dennoch hat er bei einer speziellen Gruppe internationale Bekanntschaft erlangt. Passionierten FUT-Spielern dürfte sein Name ein Begriff sein.

Das liegt natürlich nicht an den spielerischen Vorzügen seiner Objekte, die nie über den Bronze-Status hinauskamen. Sondern an den Bildern darauf: Gauseth machte sich einen Namen, weil er bei offiziellen Fotoshootings stets Grimassen zog - einige dieser humoristischen Aufnahmen fanden ihren Weg in die FIFA-Ableger. Viele Fans amüsierten sich über die ungewöhnliche Darstellung und feierten den Mittelfeldmann für seine Selbstironie.

FUT-Community schätzt die Geste

Ein letztes Mal zelebriert wurde der Norweger am Mittwoch, als EA SPORTS eine End of an Era-Karte veröffentlichte. Trotz verbesserter Attribute ist Gauseth auch in dieser Version für das Gameplay kaum der Rede wert, die Community schätzt jedoch die Geste des Entwicklers. Der inzwischen 37-Jährige hatte im Sommer angekündigt, seine Karriere beenden zu wollen - schon damals wünschten sich viele Anhänger einen gebührenden FUT-Abschied.

Diesen hat EA SPORTS nun geliefert, damit dürfte der Publisher bei einigen Fans wieder Pluspunkte gesammelt haben. Nicht unerwähnt bleiben sollte allerdings das Kalkül hinter der Aktion: Das Milliardenunternehmen weißt selbstredend um die Beliebtheit Gauseths innerhalb der Szene und hat daher wohl auch einmal mehr profitorientiert gehandelt. Freuen dürfen sich die FUT-Enthusiasten natürlich dennoch.

