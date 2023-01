EA die Meinung geigen: So werdet ihr Playtester für skate. oder Apex Legends

Immer wieder gibt es in Games nervige Macken. Bei Electronic Arts könnt ihr dabei helfen, diese auszumerzen. Der Entwickler sucht Playtester.

Apex Legends, FIFA, Sims - das Angebot aus dem Hause Electronic Arts (EA) ist umfangreich. Damit es qualitativ möglichst hochwertig ausfällt, werden die Spiele im Laufe der Entwicklung immer wieder getestet. Unter anderem auch, wie im Stile von UFL, von der Community. Dies geschieht bei Electronic Arts im Playtesting-Programm, für das sich jeder Fan mittels EA-Konto anmelden kann.

So läuft die Anmeldung

Um als Playtester dabei zu sein und den zukünftigen Output des US-Konzerns ein kleines Stückchen zu beeinflussen, müsst ihr euch bei EA zunächst anmelden und als Playtester registrieren. Dies könnt ihr hier tun. Einmal registriert, werdet ihr anschließend nach euren Präferenzen befragt: Wollt ihr in Gruppen, alleine, im Eins-gegen-Eins oder anderen Settings testen, könnt ihr in so genannte "Playtest-Labs" kommen, oder von zu Hause remote mitwirken.

Auswählen solltet ihr natürlich, was euch am liebsten ist. Nur bei den Labs ist die Entscheidung der Mehrheit wohl eindeutig. Denn diese gibt es bis dato nur in Kanada, den USA, Schweden und Großbritannien, genauer gesagt England. Wohnt ihr also nicht gerade um die Ecke, bleibt euch ohnehin nur die Option, remote zu testen. Euer Standort ist zusätzlich auch deshalb wichtig, weil die verfügbaren Playtests von Land zu Land unterschiedlich sein können.

Skate und Apex suchen Tester

Habt ihr eure Angaben gemacht, landet ihr auf einem Home-Screen, auf dem ihr eine Übersicht darüber erhaltet, welche Playtests aktuell verfügbar sind. In Deutschland gibt es zum Erscheinungszeitpunkt dieses Artikels einen skate.-Test und einen Test für Apex Legends. Wählt das Spiel aus, das ihr testen möchtet, gebt an, welche Hardware ihr dazu verwenden möchtet, und schon seid ihr eingeschrieben.

Das garantiert euch allerdings nicht zwangsläufig, dass ihr auch wirklich dabei seid. Denn natürlich gewährt Electronic Arts nicht jeder noch so großen Anzahl an Menschen Zugriff auf unveröffentlichte Titel, Spielmodi oder Features. Und Obacht: Schon 2012 hat der Kollege mit den EA-Verantwortlichen über das Thema gesprochen und deren Antwort: Spieletester sein ist richtig harte Arbeit.

Ein wenig Glück gehört dann auch noch dazu. Habt ihr dies, könnt ihr aber aktiv am Entwicklungsprozess teilnehmen und zukünftig amüsante wie ärgerliche Fehltritte eventuell abwenden.