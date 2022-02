EA-CEO Wilson: FIFA als Videospiel habe mehr Bedeutung als der Verband

Mit scheinbar deutlich scharfen Ansagen soll EA-CEO Andrew Wilson vor seinen Mitarbeitern über das anstehende Vertragsende zwischen FIFA und EA Sports gesprochen haben. Die FIFA hindere das Unternehmen sogar daran, das Spiel zu verbessern.

Das Aus zwischen EA und der FIFA spitzt sich weiter zu. Bloomberg via Getty Images

Seit Monaten schwebt die mögliche EA-FIFA-Trennung über dem Entwicklerstudio und dem Fußballverband. Zu hoch sei die geforderte Summe für die Namensrechte seitens FIFA, zu wenig bereit sei EA, mit allen Mitteln um den Erhalt des Namens zu pokern.

Spätestens seitdem das kanadische Unternehmen die Markenrechte an 'EA Sports FC' sicherte, scheint das Aus zwischen Videospiel und Verband konkrete Formen anzunehmen.

Laut einem Bericht der renommierten Gaming-Seite 'VGC', der sich auf interne Angaben einiger Mitarbeiter stützt, hat sich der langjährige Chef von Electronic Arts bereits im November sehr deutlich über das nahende Ende von FIFA als Spielereihe geäußert.

Seit 2013 hat Andrew Wilson bei EA das Sagen, bis 31.12.2022 läuft der Vertrag mit der Förderation. Er soll auf der einen Seite über Milliardengewinne gesprochen haben - aber im gleichen Atemzug soll FIFA lediglich als "vier Buchstaben auf der Hülle" bezeichnet worden sein.

FIFA als Klotz am Bein von EA?

In mehreren Aspekten soll Wilson dabei ausgeführt haben, wie die FIFA EA daran "hindere, die ambitionierten Ziele der Marke voranzubringen." Zum einen habe sich das Spiel in den vergangenen 30 Jahren zu einer der größten Entertainment-Produkte des Planeten entwickelt.

Zum anderen trage die FIFA dafür Sorge, dass beispielweise Projekte mit Nike nicht zustande kommen dürfen. Auch am 11 gegen 11 hält der Verband standhaft fest und soll in der Vergangenheit untersagt haben, Änderungen an den klassischen Modi vorzunehmen.

Besonders scharf formulierte Wilson seine aktuelle Sicht der Dinge zwischen EA und FIFA: "Der Name und die Marke FIFA hat als Videospiel mehr Bedeutung als als Dachverband des Fußballs. Das nehmen wir nicht als selbstverständlich hin. Es war ein langer Weg und wir arbeiten hart daran, der FIFA zu erklären, was wir in Zukunft von ihnen brauchen."

Bereits seit 1993 kooperiert Electronic Arts mit der FIFA. Sollte es zu einem Ende der Zusammenarbeit kommen, verliert das Spiel zunächst nur die Rechte am titelgebenden Namen FIFA. Der Vertrag mit der FIFPRO wurde Ende 2021 "langfristig verlängert." Die Organisation vertritt Profifußballer weltweit. Originale Spieler (und ihre Namen) wird man in kommenden Teilen also weiterhin sehen.

