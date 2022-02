EA-CEO rudert bezüglich NFTs und Blockchain zurück

EA-CEO Andrew Wilson hat sich am Dienstag vorerst von der Idee, NFTs und Blockchain in die Titel des Videospielunternehmens zu integrieren, distanziert.

FIFA und NFTs werden in naher Zukunft wohl nicht zusammenfinden. EA SPORTS

Es ist gerade mal drei Monate her, dass Andrew Wilson, CEO bei Electronic Arts, Non-Fungible Tokens (NFTs) und die Blockchain-Technologie als "Zukunft der Gaming-Industrie" bezeichnete. In der vierteljährlichen Telefonschalte zum jüngsten Quartalsbericht ruderte er am Dienstag jedoch vorerst wieder zurück.

"Ich glaube, dass der Sammelcharakter weiterhin ein wichtiger Part unserer Industrie und der Spiele und Erfahrungen, die wir unseren Spielern anbieten, sein wird. Ob das als Teil von NFTs und Blockchain ist, wird abzuwarten sein", stellte Wilson zwar klar. In seinem weiteren Statement entfernte er sich allerdings von der Idee.

NFT-Nähe sorgt für Kritik

"Wir wollen die bestmögliche Spielererfahrung bieten, deshalb werden wir diese Option weiter evaluieren. Aber aktuell ist das nichts, was wir stark vorantreiben", schloss Wilson an. Mit der Öffnung von FIFA, Madden & Co. gegenüber der Welt der NFTs und der Blockchain ist demnach zumindest kurzfristig nicht zu rechnen.

EA scheint sich der starken möglichen Gegenreaktionen in dieser Thematik bewusst zu sein. Zuletzt war etwa Worms-Entwickler Team17 bezüglich eines NFT-Engagements zurückgerudert, nachdem nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch Partnerstudios erhebliche Kritik geübt hatten. EA scheint den Schritt noch für verfrüht zu halten.

Konkurrenz setzt auf Blockchain

Während der kanadische Publisher sich also noch in Zurückhaltung übt, will der selbst erklärte FIFA-Konkurrent GOALS auf die Blockchain, den sekundären Markt und Web3 setzen. Damit verfolgen die Macher nach eigener Aussage die Mission, "Millionen von Spielern an Bord zu holen" - EA verfolgt vorerst einen anderen Plan.

