EA am Scheideweg: Was Gamer sich für FIFA 23 wünschen

Die FIFA-Reihe steht zwischen Lizenzierungen und neuer Konkurrenz vor einem der vielleicht wichtigsten Ableger ihrer Geschichte. Doch was wünscht sich die Community von dem kommenden Titel?

Es sind unruhige Zeiten für EA SPORTS FIFA. Zusätzlich zu der möglichen Einführung von Crossplay und Änderung des ikonischen Namens stehen besonders zwei Aspekte im Fokus: Mit UFL und GOALS wollen zwei Mitbewerber in den Markt vordringen, während gleichzeitig die umfangreiche Lizenzierung bröckelt.

eSportler und Content-Creator beziehen Stellung

Doch damit nicht genug: In der Community scheint über die letzten Jahre die Unzufriedenheit gewachsen zu sein - das Interesse an FIFA-Content lässt nach. Weshalb sich die Frage stellt, was die FIFA-Spieler sich von FIFA 23 und dem zentralen Ultimate-Team-Modus erhoffen.

Verbesserungsvorschläge sind in entsprechenden Foren natürlich zu finden, wie Sand am Meer. Allerdings haben auch etablierte Namen der deutschen FIFA-Szene bereits einige Wünsche geäußert - beispielsweise Elias 'EliasN97' Nerlich.

Reward-System im Fokus

In der Brandrede zu seinem FIFA 22-Ausstieg kritisierte der etablierte Streamer vor allem die seit Jahren skeptisch gesehenen Rewards der FIFA-Reihe: "Die haben drei Jahre lang das gleiche gemacht, obwohl sie wussten, dass sich viele über die Rewards beschwert haben." Besonders im Fokus steht dabei die Weekend League (WL), die Königsklasse in Ultimate Team. Für "Eligella", wie ihn seine Zuschauer nennen, sei diese nicht mehr motivierend.

Nerlich verweist dahingehend auf das Team of the Season (TOTS), ein Event zum Ende des Gamecycles, während dessen die aktuellen Spezialkarten in den Rewards der WL zu ziehen sind: "Warum ist das TOTS denn so geil? Weil die TOTS-Karten in den Weekend League-Rewards sind." Deshalb wünscht er sich laufend aktuelle Special-Cards in den Belohnungen erhalten zu können.

Quo vadis Qualifikation?

Ein weiteres Problem der Weekend League stellt für Mike Copertino, Manager der eSport-Organisation Mizka eSports das neu geschaffene System aus Qualifikation und Finals dar: "Ich setze mich doch nicht für über zwei Stunden hin und spiele Play-offs, um es dann zum dritten Mal in Folge nicht zu schaffen, mich zu qualifizieren." Er schlägt eine Art Losers' Bracket vor, in der nicht qualifizierte Spieler eine eigene WL mit abgeschwächten Rewards ausspielen.

In eine identische Richtung wendete sich auch ein Vorschlag vom Streamer 'Der Keller': "Man könnte die Weekend League in zwei Teile splitten. In Rivals hat man ja auch eine Elite-Division eingeführt. Dort könnte man andere Punkte für eine besonders starke WL sammeln, wo man sich mit der Creme de la Creme messen kann."

Was ist mit dem Fußvolk? Twitch-Streamer 'Der Keller'

Im aktuellen Format blieb die Basis für ihn auf der Strecke: "Was ist mit dem Fußvolk?" Auch deshalb sei er "kein Freund von dem neuen System", das ihm in vergangenen Ablegern mehr zugesagt hatte: "Früher wusstest du, dass du nächste Woche wieder dabei bist, wenn du es in der laufenden Woche bis zu einem bestimmten Punkt schaffst."

Hier lag für den Twitch-Streamer eine entscheidende Neuerung in FIFA 22 vor: "Jetzt ist es so, dass du dir die Quali-Punkte zusammenspielst und dann noch nicht mal weißt, ob du am Wochenende dabei bist", bemängelte er die Ungewissheit der Qualifikation, die besonders für Hobby-Spieler eine hohe Hürde ist: "Wie sollen die das schaffen?"

Eine mögliche Lösung hatte er ebenfalls parat: "Entweder man macht eine Quali, die es auch schonmal gab, aber streicht dafür die Rivals-Punkte, oder man macht es wie letztes Jahr und qualifiziert sich über die Rivals-Punkte."

"Das neue System ist absolute Grütze", pflichtete auch Kollege 'Gamerbrother' bei. Für ihn war zu Beginn des Spiels speziell das Herabsetzen der Rewards bei parallel anspruchsvollerer Qualifikation nicht nachvollziehbar: "Die Quintessenz ist ja jetzt, dass die Weekend League schwieriger als je zuvor ist. Aber warum nimmt man dann gleichzeitig die Top 200-Rewards aus der WL?"

Im Sinne von Spielern, die ihre Freizeit nicht nur in FIFA verbringen wollten, wäre für ihn eine breitere Verteilung der Spiele: "Die perfekte Neuerung wäre gewesen, die zehn Spiele, die jetzt Qualifikation sind, unter der Woche machen zu können und sie zu den insgesamt 30 Partien zählen zu lassen. Dann könntest du schonmal zehn Weekend-League-Spiele unter der Woche machen. Nicht mehr und nicht weniger."

'STYLO' zeigt Verständnis und warnt

Eine Krux, die Matthias 'STYLO' Hietsch darüber hinaus im Rivals-Modus sieht, ist die fehlende Möglichkeit, abzusteigen. Hobby-Spieler könnte dies frusten, weshalb er den Unmut der Freizeit-Zocker nachvollziehen kann: "Ich verstehe, wenn sich Casuals darüber aufregen", verriet er uns in einem Gespräch nach dem FIFA 22-Release.

Zusätzlich zu den übergeordneten Fragestellungen um Namensrechte, Lizenzen und Crossplay wird sich EA SPORTS mit FIFA 23 also erneut auch an den zentralen Spielmodi in Ultimate Team messen müssen. Laut STYLO sollten die Entwickler dabei auf die Wünsche der Community eingehen, da sonst eine ungewünschte Entwicklung droht: "Das Interesse kann schnell verloren gehen"