E3 2023 offiziell abgesagt

Zum zweiten Mal in Folge findet die E3 nicht statt. Die Absagen vieler Unternehmen und Publisher könnten sich auch auf die gamescom auswirken.

Auch 2023 findet keine E3 statt. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Auch 2023 findet die Electronic Entertainment Expo (E3) nicht statt. Das gaben der US-Branchenverband ESA und Ausrichter ReedPop offiziell bekannt. Angesetzt war die Videospielemesse für den Zeitraum vom 13. bis 16. Juni 2023 im L.A. Convention Center.

Schon in den vergangenen Wochen gab es keine guten Neuigkeiten für das Event. Reihenweise sagten große Unternehmen ab. Darunter Nintendo, Microsoft, Sony und Ubisoft. Von Electronic Arts gab es weder eine Ab- noch Zusage.

Erstmals seit der COVID-Pandemie hätte die Veranstaltung wieder vor Ort mit Publikum stattfinden sollen. 2020 noch wegen der Pandemie ausgefallen, wurde die E3 2021 digital veranstaltet. 2022 gab es ebenfalls eine Absage - zur ähnlichen Zeit wie dieses Jahr.

Was heißt das für die gamesom?

Nachdem bekannt wurde, dass die E3 auch 2023 nicht stattfindet, meldete sich Christian Baur bei Twitter zu Wort. Er ist Head of gamescom und schrieb: "Die gamescom steht so gut da, wie lange nicht. Es ist schade um die E3, aber um unser Event in Köln muss sich niemand Sorgen machen."

Dass bekannte Unternehmen und Publisher der internationalen Spielemesse fernbleiben, verheißt für die gamescom trotzdem nichts Gutes. Bisher gibt es bezüglich des Events in Köln noch keine genaueren Informationen über Teilnehmer. Der Blick zurück auf das letzte Jahr verstärkt jedoch den Eindruck. 2022 blieben große Namen der gamescon fern - auch EA sagte ab.

Wie geht es für die E3 weiter?

Ob 2024 ein erneuter Versuch unternommen wird, die E3 auszurichten, ist offen. Im Interview mit Gamesindustry.biz sagte ESA-Chef Stanley Pierre-Louis: "Wir werden auf jeden Fall zuhören und dafür sorgen, dass das, was wir anbieten wollen, diesen Bedürfnissen entspricht, und zu gegebener Zeit werden wir weitere Neuigkeiten mitteilen."