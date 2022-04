E-Sport-Verband Schleswig-Holstein veranstaltet erste offizielle Landesmeisterschaften

Der nördlichste Teil Deutschlands surft die Vorreiterwelle. Die ersten offiziellen Landesmeisterschaften im eSport werden im Juli vom E-Sport-Verband Schleswig-Holstein (EVSH) ausgerichtet.

Der Austragungsort der Landesmeisterschafts-Finals in Schleswig-Holstein - die Holstenhallen in Neumünster. Holstenhallen/kicker

Seit 2019 investiert die Landesregierung in Schleswig-Holstein vermehrt in die Infrastruktur des eSport. Allein 2019 floss eine halbe Million Euro in den Aufbau von Einrichtungen auf Vereinsebene und in das 'Landeszentrum für eSport und Digitalisierung SH' (LEZ SH) in Kiel.

Jetzt nimmt der im Juni 2021 gegründete Landes-E-Sport-Verband Schleswig-Holstein seinen Spielbetrieb auf. Dem ersten öffentlich geförderten Landeszentrum in Deutschland folgt demnach eine erneute bundesweite Premiere.

Investition in den Nachwuchs

Am 3. Juli 2022 findet das Finale der ersten offiziellen Landesmeisterschaften im Rahmen der Gamevention in den Holstenhallen Neumünster, Schleswig-Holstein statt.

"Nachdem wir zuletzt maßgeblich mit dem Aufbau unserer Verbandsstrukturen sowie den Vorarbeiten zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein beschäftigt waren, freuen wir uns nun umso mehr, endlich in den Spielbetrieb zu starten", so die Projektleiterin der EVSH-Landesmeisterschaften Daniela Stahl.

20.000 Euro Fördersumme stellt das Innenministerium Schleswig-Holstein zur Durchführung des Events bereit. Innenstaatssekretärin Kristina Herbst verweist zur Unterstützung des Landes auf den "Inbegriff von Nachwuchsförderung":

"Mit den Landesmeisterschaften werden den eSportlerinnen und eSportlern Schleswig-Holsteins drei professionell organisierte Turniere geboten, sodass sie in ihrem Bundesland erste Bühnenerfahrung sammeln und daran wachsen können."

Drei Landesmeister gesucht

Gesucht werden die Landesmeister in FIFA 22, League of Legends (LoL) und Rocket League. Dazu starten die Qualifikationscups in LoL bereits am 30. April. Rocket League und FIFA 22 folgen am 7. Mai bzw. 15. Mai.

Eine Teilnahme ist sowohl für Vereine, als auch Einzelspieler ab 14 Jahren mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein vorgesehen. Sollten die Spieler keiner Hochschulgruppe oder keinem Verein angehören, muss das Team zu zwei Dritteln aus Spielenden aus Schleswig-Holstein bestehen.

Auf die Gewinnerteams und Spielende wartet ein Wochenende im Bootcamp des LEZ SH in Kiel. Wer einer der ersten Schleswig-Holsteinischen Landesmeister in FIFA 22, Rocket League oder LoL werden will, kann sich hier für die Turniere anmelden.