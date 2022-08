4:2 nach 0:2: Eintracht-Frauen gewinnen Testspiel gegen Reims

Ehe sich zahlreiche Spielerinnen zu ihren Nationalmannschaften verabschieden, hat Eintracht Frankfurt nochmal getestet. Dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang stand am Ende ein 4:2-Sieg gegen Stade Reims.

Eine Woche nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen Ajax Amsterdam stand für Eintracht Frankfurt das nächste internationale Duell an: ein Testspiel gegen Stade Reims in Sarre-Union nahe der deutsch-französischen Grenze.

Die Adlerträgerinnen kamen eigentlich ganz gut rein in die Partie, doch dann lief der SGE-Defensive gleich zweimal Melchie Dumornay davon (18. und 34.). "Da waren wir einfach zu langsam und nicht konsequent genug in unserem Spiel", kritisierte Trainer Niko Arnautis.

Mit Schwung kamen die Hessinnen dann aus der Pause. Camilla Küver traf gleich die Latte (46.), ehe Sjoeke Nüsken per Kopf (52.) und Lara Prasnikar (56.) den Ausgleich herstellten. Geraldine Reuteler drehte das Spiel schließlich (60.), Verena Hanshaw setzte per Freistoß-Traumtor in den Winkel den Schlusspunkt (85.).

"In der zweiten Halbzeit sind wir ganz anders aufgetreten", freute sich Arnautis und erklärte: "Für mich war es wichtig, dass die Mannschaft die Lehren aus der ersten Halbzeit gezogen und sich im zweiten Durchgang anders präsentiert hat. Da haben wir gezeigt, wie wir auflaufen wollen und müssen, wenn wir Spiele gewinnen wollen."

Tore und Karten 0:1 Dumornay (18') 0:2 Dumornay (34') 1:2 Nüsken (52') 2:2 Prasnikar (56') 3:2 Reuteler (60') 4:2 Hanshaw (85')

In zwei Wochen zählt es dann. In der zweiten Runde des DFB-Pokals treten die Frankfurterinnen beim SV Weinberg an. Am 16. September empfangen die Eintracht-Frauen im Deutsche Bank Park den FC Bayern zum Bundesliga-Auftakt.