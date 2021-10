Doppelschlag im Schlussakt: Eintracht schlägt Bayern 3:2!

Nach fünf Siegen in fünf Spielen hat Bayern München erstmals in der Frauen-Bundesliga verloren. Eintracht Frankfurt drehte ein verrücktes Spiel am Brentanobad durch zwei Tore in der Schlussphase und gewann mit 3:2.

Spätes Glück: Eintracht Frankfurt schlägt Bayern München. imago images/Jan Huebner