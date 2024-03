E-Commerce: Warum Scayle die Top 10 des europäischen Fußballs im Visier hat

Topklubs wie der FC Bayern München und Manchester United wollen mithilfe des About-You-Tochterunternehmens Scayle zu Mehrumsätzen im E-Commerce kommen. Was ist die Strategie dahinter?

Wenn Tobias Ring an potenzielle Partnerklubs für Scayle denkt, greift der Managing Director des noch jungen E-Commerce-Spezialisten ins oberste Regal: "Ob nun Real Madrid, FC Liverpool oder Paris Saint-Germain - prinzipiell sind alle Top-10-Fußballvereine Europas interessant für uns." Ring und Scayle haben es allen voran auf diejenigen Klubs abgesehen, die in der Lage sind, mit den vollumfänglichen Funktionen der Technologie-Plattform ihr Geschäftsmodell zu skalieren und "einen signifikanten E-Commerce-Umsatz von über 20 Millionen Euro" zu erzielen. Nebst einer Partnerschaft mit Borussia Mönchengladbach zählen mit Bayern München und Manchester United bereits zwei Schwergewichte zum Kundenportfolio von Scayle.

Klubmarken als Marketinghebel

Ein in der Sache vielleicht unfairer Vergleich, aber um die Größenverhältnisse einzuordnen: Im Gegensatz zu so manchem Handelsunternehmen sind die E-Commerce-Umsätze im Profifußball ziemlich gering. Der Schuhhändler Deichmann beispielsweise, mit dem Scayle ebenfalls zusammenarbeitet, hat 2022 zehn Prozent seines Konzernumsatzes in Höhe von acht Milliarden Euro online umgesetzt, sprich: rund 800 Millionen Euro. Die 18 Bundesligisten haben derweil laut "Fanartikel-Barometer" von "PR Marketing" in der Saison 2022/23 kumuliert knapp 267 Millionen Euro an Merchandisingeinnahmen inklusive Lizenzgebühren erzielt. Auf den Branchenprimus Bayern München fallen allein rund 110 Millionen Euro. Dahinter liegt Borussia Dortmund mit rund 33 Millionen Euro. Der E-Commerce-Anteil daran ist jeweils noch einmal deutlich niedriger.

Fußballklubs wie Manchester United und der FC Bayern München spielen ganz klar in der Liga der globalen Topmarken. Solche Namen helfen uns dabei, auch mit anderen Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Tobias Ring, Managing Director, Scayle

Für Scayle sind die Umsätze der meisten Fußballklubs im Umkehrschluss rein wirtschaftlich betrachtet vergleichsweise gar nicht so attraktiv. Allerdings gibt es noch einen anderen Grund, warum Scayle derzeit gezielt Partnerschaften im Fußball sucht: die Attraktivität der Klubmarken. Denn für junge Softwareunternehmen wie der Tochter der E-Commerce-Gruppe About You zählt in der Wahrnehmung von außen auch die Frage, welche Kunden als Referenzen gezeigt werden können. "Fußballklubs wie Manchester United und der FC Bayern München spielen ganz klar in der Liga der globalen Topmarken. Solche Namen helfen uns, um auch mit anderen Unternehmen ins Gespräch zu kommen", sagt Managing Director Ring.

BVB schließt Kooperation mit Legends

Grundsätzlich sind Vereine auf verschiedenen Wegen im E-Commerce unterwegs. Die einen geben das E-Commerce-Geschäft komplett in fremde Hände und lagern es zum Beispiel an einen Full-Service-Anbieter aus. Dieser übernimmt dann Einkauf, Lagerung, Darstellung, Pricing und Versand der Ware. In dieser Form hat beispielsweise Manchester United bis dato mit dem US-Unternehmen Fanatics zusammengearbeitet. Da die Red Devils ihr E-Commerce künftig aber inhouse lösen wollen, hatte Scayle die Chance, als Technologiedienstleister den Hut in den Ring zu werfen. "Solche Möglichkeiten entstehen nicht jede Woche, sondern eher alle drei bis fünf Jahre, da die Vereine in der Regel langfristige Verträge mit bestehenden Partnern und Dienstleistern haben", sagt Scayle-Geschäftsführer Ring.

Andere Klubs setzen vor allem im Zuge der Internationalisierung partiell auf die Dienste von Wettbewerbern wie Legends - in Kombination mit eigenem Personal und Know-how. Kürzlich schloss beispielsweise Borussia Dortmund eine langfristige Partnerschaft mit dem wie Fanatics in den USA beheimateten Unternehmen ab. Die globale Merchandising-Abteilung von Legends wird dabei eng mit den Merchandising-, IT- und E-Commerce-Teams des BVB zusammenarbeiten, um nach Klub-Angaben "ein stärker integriertes und nahtloses internationales E-Commerce-Erlebnis mit neuen und umfassenderen Merchandising-Angeboten zu entwickeln". "Die internationale Expertise von Legends in den Bereichen E-Commerce und Marketing sowie die Möglichkeit, internationale Fulfillment-Center zu nutzen, um die Lieferzeiten und -kosten für unsere Fans weltweit zu reduzieren, waren Schlüsselfaktoren für unsere Entscheidung, mit ihnen zusammenzuarbeiten", sagt BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer.

Um die Klubs, die ihr E-Commerce weitestgehend in Eigenregie umsetzen und dafür beispielsweise eine allumfassende Software benötigen, buhlt derweil eine Vielzahl an Dienstleistern. Manchmal ergeben sich auch hier Optionen, wie 2022 im Falle des FC Bayern München, als Scayle beim Rekordmeister SAP abgelöst hatte. Zu den weiteren Konkurrenten in diesem Segment zählen Unternehmen wie Salesforce, Shopware und Shopify zu den üblichen Verdächtigen.

"Erst 10 bis 30 Prozent des Potenzials ausgenutzt"

Scayle-Geschäftsführer Ring sieht beim E-Commerce im Profifußball derweil noch viel Luft nach oben. "Bei den Topklubs mit internationaler Reichweite ist das Potenzial erst zwischen 10 und 30 Prozent ausgenutzt", sagt er. Warum das so ist? "Weil E-Commerce häufig bisher nicht mit voller Überzeugung der Vorstandsebene betrachtet und folglich nicht mit entsprechender Technologie umgesetzt worden ist."

Neben der technologischen Grundlage der Onlineshops sieht Ring vor allem ein internationales Angebot sowie "ein breites Sortiment als Hebel für signifikante Mehrumsätze im Merchandising, respektive im E-Commerce". "1000 bis 2000 Produkte sollten es schon sein", sagt er und nennt den FC Bayern München sowie den FC Liverpool als Paradebeispiele.

Darüber hinaus sei auch die bessere Verzahnung von E-Commerce mit physischen Fanshops zum Beispiel am Stadion entscheidend. "Die Klubs sollten ihre Fans noch mehr im emotionalen Umfeld eines Fußballspiels ansprechen. Ein Beispiel: Erling Haaland schießt drei Tore, auf sein Trikot gibt es dann kurzfristig in der Mobile-App zehn Prozent Rabatt im Onlineshop und beim Rausgehen aus dem Stadion können die Käufer es sich bereits im Store abholen", skizziert Ring, wo die Reise aus seiner Sicht hingehen könnte und sollte.

Scayle peilt weitere Partnerschaften an

Die Klubs hätten das Potenzial von E-Commerce in Rings Wahrnehmung zunehmend erkannt und in den vergangenen Jahren über strukturierte Daten auch ihre Fans "immer besser kennengelernt". Im nächsten Schritt stünde laut dem Scayle-Chef nun "die Monetarisierung dieser Daten" an. Er sagt: "Die Klubs sitzen auf einem wertvollen Schatz und müssen nun zusehen, diesen auch im E-Commerce zu heben."

Angesichts der an einigen Stellen noch ungenutzten E-Commerce-Potenziale strebt das Hamburger Unternehmen Scayle, genau wie seine Wettbewerber auch, perspektivisch weitere Partnerschaften im Profifußball an. Entsprechend selbstbewusst antwortet Ring auf die abschließende Frage, wann er weitere Kooperationen bekannt geben könne: "In den kommenden zwei bis drei Wochen nicht, in den nächsten sechs Monaten definitiv", sagt er.