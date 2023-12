E-Bike im Winter: So halten Sie den Akku fit

Batterien haben es bei Kälte schwer. Das gilt auch für den E-Bike-Akku. Die wichtigsten Tipps, wie er gut durch den Winter kommt:

Bewegung an der frischen Luft ist gesund. Tapfere Radler lassen sich deshalb auch vom Winter nicht davon abhalten, ihr Velo zu nutzen. Gerade das E-Bike macht das Pedalieren durch die unwirtliche Jahreszeit verhältnismäßig leicht. Dank der Motorunterstützung verkürzt sich die Fahrzeit, das Ziel ist rascher erreicht - und es kostet weniger Mühe, durch Laubteppiche oder gar Schnee zu radeln.

Andererseits sind Pedelecs aber auch teure Teile. Das wirft die Frage auf, ob das, was dem Fahrer respektive der Fahrerin gut tut, dem Bike nicht eher schadet. Grundsätzlich kann hier Entwarnung gegeben werden: Akku und Antrieb sind zuverlässig gegen Nässe geschützt, also auch gegen Spritzwasser und Schnee. Es ist vielmehr die Kälte, die speziell der Batterie zu schaffen macht. Deshalb verdient sie bei tiefen Temperaturen besondere Aufmerksamkeit.

Steigender Energieverbrauch, sinkende Reichweite

Dass der Winter kein Freund von Batterien ist, kennt man aus anderen Bereichen: Das beim Skifahren mitgeführte Handy macht schneller schlapp als sonst, das Elektroauto verliert nicht erst bei Frost an Reichweite. Auch E-Biker stellen beim Blick aufs Display schon mal fest, dass die Kilometer-Perspektive bei Kälte eine andere ist als im Sommer. Der Grund ist physikalischer und chemischer Natur: Vereinfacht gesagt, wird das Elektrolyt im Akku unter Einwirkung niedriger Temperaturen zähflüssiger, die Ionen gelangen schwerer hindurch. Damit steigt der Energieverbrauch - und die Reichweite sinkt. Schlimmstenfalls verkürzt sich sogar die Lebensdauer der Batterie.

Tut dem Akku gut: Wenn er entnommen und bei Zimmertemperatur geladen wird. Wieder eingesetzt werden sollte er erst kurz vor Fahrtantritt. pd-f/Luka Gorjup/Lux Fotowerk

Im Vergleich zu Elektro-Automobilisten haben die meisten E-Biker aber einen großen Vorteil: Nach Fahrtende können sie den Akku rasch ausbauen und der Kälte entziehen. Das ist selbst bei kürzeren Abstellzeiten sinnvoll und verhindert einerseits, dass sich der Energiespeicher in der frischen Winterluft schnell entlädt. Andererseits findet man drinnen bessere Bedingungen fürs Aufladen vor, denn die Wohlfühltemperatur für die Batterie liegt bei etwa 20 Grad. Um sich akklimatisieren zu können, sollte sie deshalb noch etwas Zeit bekommen, bevor sie ans Ladegerät angeschlossen wird.

Schrecksekunde bei Kälte

Bei starker Kälte kann es übrigens passieren, dass sich der Akku zunächst einmal gar nicht aufladen lässt. Ein Defekt liegt dann zumeist nicht vor. Vielmehr hat ein Schutzmechanismus eingesetzt, der Schäden durch zu tiefe Ladetemperaturen verhindern soll.

Es gibt auch E-Bikes mit fest im Rahmen verbautem Akku. Hier tut man gut daran, das Fahrrad möglichst nicht in der Kälte stehen zu lassen, sondern einen geschützten Abstellort zu nutzen.

Besser kein Kaltstart

Abzuraten ist auch davon, mit einer eiskalten Batterie zu starten. Besser ist es, sie - wohltemperiert - erst unmittelbar vor Fahrtantritt einzusetzen. So muss sie nicht erst energiezehrend auf Betriebstemperatur gelangen. Sollte der Energiespeicher doch ausgekühlt sein, empfiehlt es sich, beim E-Biken zunächst eine niedrige Unterstützungsstufe zu wählen, um ihn an die Kälte zu gewöhnen. Danach tut dem Akku Power jenseits des Eco-Modus sogar gut. Grund: Durch die höhere Leistungsabgabe steigt auch die Selbsterwärmung.

Hält warm und schützt: Auch für integrierte Akkus gibt es Neoprenhüllen. pd-f/Florian Schuh

Weil die Batterie bei Beanspruchung sowieso eine solch "innere Heizung" aufbaut, ist die Zweckhaftigkeit von Neopren-Schutzhüllen umstritten. Die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) hält die sogenannten "Tubes" dennoch "nicht für sinnlos", weil sie immerhin vor eisigem Wind und vor Spritzwasser schützen, das womöglich mit Salz versetzt ist.

Zur E-Bike-Pflege im Winter gehört es, die Kontakte an Akku und Bike regelmäßig mit einem Tuch zu reinigen, auf Oxidation zu überprüfen und mit Kontaktspray zu behandeln.

Tiefentladung wird teuer

Und was ist, wenn das Pedelec in die Winterpause geschickt wird? Auch in diesem Fall empfiehlt es sich, den Akku zu auszubauen und bei Raumtemperatur aufzubewahren. Idealerweise geschieht dies mit einem Ladestand von etwa 30 bis 60 Prozent, den man regelmäßig kontrollieren sollte. Ebenso wie ein voller Batterieladestand ist ein komplett entleerter zu vermeiden. Denn wenn die Spannung so weit absinkt, dass es zur gefürchteten Tiefentladung kommt, lässt sich der Akku gar nicht mehr aufladen und muss ersetzt werden. Das kann dann schon mal 500 bis 800 Euro kosten.

