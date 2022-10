Dzwigala und Fazliji flankieren Smith

Auch im Heimspiel gegen Tabellenführer SV Darmstadt 98 kann der FC St. Pauli nicht auf seine etatmäßigen Innenverteidiger zählen. Eine Lösung ist aber gefunden.

Dem viel umjubelten 3:0-Derbysieg des FC St. Pauli gegen den Hamburger SV folgten das 1:2-Pokal-Aus beim SC Freiburg und die 0:2-Niederlage bei Arminia Bielefeld. Und nun könnte die Hürde kaum höher sein, gastiert am Samstagabend doch Klassenprimus Darmstadt am Millerntor (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Wir haben den Anspruch zu gewinnen"

St. Paulis Chefcoach gibt sich kämpferisch. "Es war eine ereignisreiche englische Woche. Wir waren sehr enttäuscht nach dem Spiel in Bielefeld. Am Montag haben wir das Spiel analysiert und danach den Schalter umgelegt", sagte Timo Schultz auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag. "Darmstadt hat schon letzte Saison stark gespielt. Sie wissen, was sie können. Wir wollen jedoch dominant auftreten und haben den Anspruch zu gewinnen."

Auch gegen die Lilien werden die Kiez-Kicker wieder mit einer Fünfer-Kette agieren. Die Anpassung des Systems war ursprünglich ein taktischer Kniff für das Derby. Schultz erschien die Abkehr von der Vierer-Kette als probates Mittel, um den HSV zu düpieren. Dass St. Pauli seitdem permanent auf diese Variante zurückgriff und dies auch vorerst dauerhaft tun wird, hat weniger mit dem Erfolg über den Stadtnachbarn als vielmehr mit der Personalsituation zu tun.

Bereits vor dem Derby hatte sich Innenverteidiger David Nemeth abgemeldet, inzwischen wurde eine Schambeinentzündung diagnostiziert; Nebenmann Jakov Medic hatte sich gegen den HSV an der Schulter verletzt, wurde nun zum Wochenanfang erfolgreich operiert. Die genaue Ausfallzeit beim eigentlich gesetzten Duo im Abwehrzentrum ist ungewiss, klar ist nur: Bis zur WM-Pause kehrt keiner von beiden zurück. Schultz wird deshalb in den verbleibenden Spielen dieses Jahres Mittelfeldmann Eric Smith als zentralen Verteidiger aufbieten und ihn rechts und links durch Adam Dzwigala und Betim Fazliji flankieren, sie werden durch die Außenverteidiger Manolis Saliakas und Kapitän Leart Paqarada unterstützt.